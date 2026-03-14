Mor Mercedes Ribera, fundadora de la primera escola de dansa a Girona
La ballarina i docent ha defallit als 111 anys
La fundadora de la primera escola de dansa de Girona, Maria de las Mercedes Ribera, va morir ahir a l'edat de 111 anys.
La ballarina i docent va néixer a Barcelona l'1 de desembre de 1914. Va heretar la passió per la dansa de la seva àvia materna, que es va potenciar després de veure els Ballets Russos del Liceu abans de l'inici de la Guerra Civil. És per aquest motiu que, mentre estudiava infermeria, feia cursos de dansa amb professores com Marina Noreg, ballarina russa. Després de la Guerra Civil, va ser infermera voluntaria a l'Hospital Clínic, feina que va encadenar amb la de secretaria d'una empresa i assistent social de Nestlé.
La seva vida professional donaria un tomb el 1952 quan, després de saber de la boca d'algunes senyores de Girona que hi havia interès a la ciutat per a tenir una escola de dansa, la va acabar fundant. El local, amb el nom "Escola de Dansa Mercedes Ribera", es va ubicar a la Rambla i va esdevenir tot un èxit des del primer moment. Motivada per la bona acollida, Ribera va organitzar al final del primer curs un Festival de Dansa al Teatre Municipal de Girona, acte que acabaria sent una tradició i donaria a conèixer encara més l'escola.
La seva feina com docent la va combinar amb el càrrec de presidenta de la primera Associació de professors de dansa i amb l'obertura d'una segona escola de dansa a Barcelona, encara oberta.
El seu afany per buscar noves coreografies la va portar per diferents parts del món, començant per Rússia - país que va visitar l'any 1960 -, a més de Londres, Japó, Israel i l'Orient Mitjà. Aquesta vitalitat i motivació per crear mai la van abandonar: prova d'això és la biografia que va escriure, amb 104 anys, "Tres vidas", on explica la seva història a través de tres noies diferents (Bibi, Irenen i Tina).
