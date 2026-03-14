Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GironaAgenda GironaGirona DelíciaBàsquet GironaGirona FC
instagramlinkedin

Veïns de Sant Narcís es queixen de la presència de rates al carrer Mare de Déu del Remei

L'ajuntament ja va fer una actuació de desratització, però els rosegadors continuen a la zona

Tram del carrer Mare de Deú del Remei on els veïns han denunciat la presència de rates. / Google Maps

Redacció

Veïns del carrer Mare de Déu del Remei denuncien que des de fa setmanes hi ha diverses rates a la zona. Ho van denunciar a l'ajuntament, que va enviar la brigada municipal de control de plagues a fer un actuació de desratització i a tapar un forat de cables de fibra òptica per on semblava que podien sortir.

Tot i aquesta actuació, els rosegadors no han desaparegut de la via pública i han detectat un forat a la vorera per on entren i surten els rosegadors. A través de la Cambra de la Propietat Urbana, ho han tornat a comunicar a l'ajuntament, però denuncien que no han atès la seva petició.

La presidenta d'una comunitat de veïns del carrer explica que la resposta de la regidora Gemma Martínez és que "hem de ser els veïns que protegim l'entrada dels nostres edificis i que contractem una empresa de control de plagues".

"El fet, és que les rates tenen un niu en un forat a la via pública i campen lliurament pel carrer. No entenc perquè ens n'hem de fer càrrec els particulars", lamenta la presidenta de la comunitat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents