Vilablareix aprova el primer conveni col·lectiu del personal municipal
L’acord, vigent fins al 2030, regula per primer cop la jornada, els horaris, els permisos, la conciliació i la promoció professional
L’Ajuntament de Vilablareix ha aprovat en sessió plenària el primer conveni col·lectiu del personal municipal, un acord que regularà les condicions de treball del personal funcionari i laboral de la corporació entre els anys 2026 i 2030. El text suposa la primera regulació pròpia d’aquest àmbit al municipi i estableix un marc estable sobre aspectes com la jornada, els horaris, els permisos, la conciliació, la formació o la promoció professional.
El conveni va rebre el suport unànime del personal municipal en l’assemblea celebrada el 26 de febrer, amb una participació del 82% de la plantilla. Uns dies després, el 3 de març, la mesa negociadora i un representant de la UGT en van formalitzar la signatura. El document s’ha aprovat definitivament en el ple municipal de març amb els vots a favor dels set regidors d’ERC i d’Units per Vilablareix, mentre que Junts per Vilablareix es va abstenir.
Entre les mesures incloses hi ha una jornada ordinària general de 35 hores setmanals de mitjana en còmput anual, així com eines de flexibilitat horària i conciliació. El text també recull millores socials, mesures vinculades a la prevenció de riscos laborals i criteris relacionats amb la formació continuada i la promoció interna del personal.
L’alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis, ha destacat que l’acord és “fruit del diàleg, la responsabilitat i la voluntat d’entesa entre totes les parts implicades” i ha remarcat que dona “estabilitat a la plantilla municipal” i reconeix la feina dels treballadors públics. En la mateixa línia, ha agraït la predisposició de totes les parts durant la negociació i ha subratllat que el conveni beneficia tant el personal com el funcionament de l’administració local.
Per la seva banda, la presidenta del comitè de treballadors, Sílvia Quiñones, ha assegurat que el nou conveni representa “un avenç molt important per al conjunt del personal” i l’ha definit com “una clara inversió de futur i en la qualitat del servei”. També ha posat en relleu el compromís polític que, segons ha dit, ha permès tirar endavant l’acord.
Amb aquesta aprovació, el consistori fa un pas més en l’organització interna de l’Ajuntament i en la definició d’un marc laboral propi per al seu personal.
