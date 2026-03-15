La ventada fa caure molts arbres a Girona

Hi ha exemplars tombats a la Devesa, al carrer La Salle, al carrer Joan Pons o a Montilivi, entre d'altres

L'arbre caigut aquest matí a la Devesa de Girona. / Eduard Martinell

Tapi Carreras

Girona

Matí amb molts arbres caiguts a Girona. N'hi ha ha a la Devesa, a Montilivi, al carrer Joan Pons o al carrer la Salle, entre d'altres.

Un altre arbre de grans dimensions ha caigut aquest diumenge al matí al parc de la Devesa de Girona. Ho ha fet coincidint amb el fort vent que fa a la capital com en moltes comarques gironines. El plàtan estava situat entre la plaça de les Botxes i el passeig asfaltat del riu Ter. En els darrers mesos és el quart arbre que cau en aquest parc.

En els anteriors casos era a l'entorn del rec que envolta els jardins de la Devesa i s'apuntava més a l'estat de les arrels i la manca de pluja d'anys anteriors com a principal supòsit de la caiguda dels exemplars. Segons testimonins aquest arbre hauria caigut minuts abans de les nou del matí.

De fet, per precaució, l'Ajuntament de Girona n'ha talat almenys set també els darrers mesos per evitar incidents. Es va fer després que un informe tècnic preliminar de l'empresa que porta el manteniment del parc alertés que es trobaven en mal estat.

A més, s'ha estat fent una poda per garantir que no es desprenguin branques de gran volum.

Un arbre caigut al carrer Joan Pons. / DdG

Al carrer joan Pons, entre el barri de Pedret i el Barri Vell, l'arbre ha caigut a la vorera, a tocar dels cotxes aparcats. Tambe al carrer la Salle han caigut dos exemplars a l'encreuament amb el carrer Juli Garreta. Han quedat entre diversos cotxes.

Un arbre caigut al parc de la Devesa. / Eduard Martinell.

A mig matí, l'Ajuntament de girona ha decidit tancar l'accés al parc de la Devesa, al parc del Migdia i als jardins de les Pedreres per evitar riscos. "Demanem a la ciutadania que no s'acosti a aquests espais per perill de caiguda de branques i arbres", ha indicat l'Ajuntament a través de les xarxes socials.

