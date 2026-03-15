Fontajau farà la festa major a la pista poliesportiva ja amb la coberta posada
L’associació de veïns assegura que aquest és el compromís assolit amb l’Ajuntament, que ja ha començat a muntar les bigues de l’estructura
La festa major de Fontajau es farà aquest any a la pista poliesportiva del barri amb la coberta ja posada. El president de l’Associació de Veïns de Fontajau, Joan Serra, explica que «aquest és el compromís a què s’ha arribat amb l’Ajuntament de Girona», en un projecte llargament reivindicat i que acumula anys de retard.
Per la seva banda, el consistori ha fet públic que les obres entren ja en la recta final. En una publicació a les xarxes socials, l’Ajuntament ha informat que les bigues que s’estaven construint a Cantàbria per encàrrec d’Aglomerats Girona ja han arribat a la ciutat i que aquesta setmana se n’ha començat el muntatge. Segons el missatge municipal, es preveu que els treballs quedin acabats «en les properes setmanes».
La previsió, per tant, és que el barri pugui celebrar la seva festa gran en un espai que fa temps que espera tenir cobert. L’any passat, de fet, Fontajau va tornar a viure la festa major al parc de la Guingueta sense disposar encara del cobriment de la pista, malgrat que hi havia la promesa que l’actuació ja estaria feta. Davant dels retards, l’Ajuntament va haver d’iniciar els tràmits per contractar la instal·lació d’un envelat per garantir la celebració.
La construcció de la coberta ve de lluny. La proposta es va aprovar en el marc dels Pressupostos Participats dels barris del 2017-2018, però des de llavors el projecte ha anat acumulant entrebancs. Els fonaments de l’estructura ja estaven executats, perquè els treballs es van adjudicar l’any 2019, però posteriorment el contracte es va acabar resolent per incompliments de l’empresa adjudicatària. Aquesta situació va obligar a refer el procés i ha anat ajornant durant anys una actuació que el barri considera prioritària.
El projecte preveu una coberta amb una superfície de 1.750 metres quadrats, una inclinació de 5 graus i orientada pràcticament cap al sud. L’objectiu és augmentar la polivalència de la pista situada al costat de la guingueta del barri. A més del cobriment, l’obra inclou també la instal·lació de focus LED per a l’enllumenat i l’adequació de l’entorn, en una superfície total d’actuació de 2.300 metres quadrats. El pressupost de l’obra és de 715.509,34 euros, IVA inclòs.
A la coberta també s’hi instal·laran 396 plaques fotovoltaiques de 540 watts, en una instal·lació d’autoconsum col·lectiu. La potència generada s’injectarà a la xarxa i serà consumida per equipaments municipals situats a menys de 2.000 metres, com l’edifici de l’Ajuntament, el Pavelló Municipal Girona-Fontajau, el Mercat del Lleó, el Centre Cultural La Mercè, el Centre Cívic Ter i les escoles Domeny i Taialà.
La previsió municipal és que aquesta instal·lació pugui generar uns 278.000 kWh anuals, amb un estalvi d’uns 50.000 euros l’any per al consistori. Més enllà d’aquest component energètic, però, al barri el que es mira ara amb més atenció és el calendari final de les obres. Si es compleixen les previsions i el compromís traslladat als veïns, Fontajau podrà celebrar enguany la seva festa major del barri a la pista poliesportiva amb la coberta ja col·locada.
- Kilian Jornet, als 38 anys, es sincera: «Hi va haver mesos en què no pagava el lloguer per poder córrer»
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Desnonen en Siusplau, l'icònic aficionat del Girona: 'No quedarà al carrer
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta