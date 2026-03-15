Girona apuja a 40 km/h el radar de Pedret després de constatar un descens de multes
L’Ajuntament modifica la velocitat màxima en aquest tram, activat des de l’agost dins un paquet de quatre cinemòmetres
Els veïns del barri consideren que el dispositiu ara està complint la seva funció de reduir la velocitat dels vehicles
L’Ajuntament de Girona ha apujat de 30 a 40 quilòmetres per hora el límit de velocitat al tram del carrer Pedret on hi ha instal·lat un radar. El canvi s’ha aprovat per decret i suposa també que el cinemòmetre s’adapti al nou topall.
El canvi arriba després que la mateixa associació de veïns, que en el seu dia havia reclamat la instal·lació del radar per reduir la velocitat en aquest punt, consideri ara que la mesura ja ha fet efecte. El dispositiu, entenen, ha servit per conscienciar els conductors i per frenar la velocitat en un tram delicat del barri. Un cop assolit aquest primer objectiu, els veïns avalen que el límit passi dels 30 als 40 quilòmetres per hora.
Fins ara, el consistori havia defensat mantenir la restricció. El regidor de Mobilitat, Isaac Sànchez, ho va explicar a finals del 2025, quan va argumentar que en vies urbanes com la de Pedret, amb un carril per sentit, el reglament de circulació fixa com a velocitat prevista els 30 km/h. Però no era només una qüestió normativa. Sànchez insistia també en els motius de seguretat viària, perquè l’indret on es troba el radar és, en paraules seves, un punt sensible.
Un punt clau
El radar està situat al costat del semàfor que hi ha just després de la corba d’entrada al barri de Pedret, un cop passades les naus industrials, concretament a l’altura del número 146 del carrer de Pedret. A tocar hi ha el centre cívic, dues parades d’autobús i el riu Ter. Amb aquest escenari, el govern municipal sostenia que calia mantenir, almenys de moment, el límit dels 30 quilòmetres per hora i reforçar la senyalització perquè els conductors detectessin millor la presència del radar.
La setmana del 20 d’octubre es van posar 528 sancions mentre que la del 16 de febrer, van ser 266
Ara, però, el context és un altre. L’evolució de les sancions mostra una caiguda progressiva i sostinguda, i aquest descens és precisament un dels arguments que expliquen el canvi de criteri. El radar de Pedret forma part del paquet de quatre cinemòmetres que l’Ajuntament va posar en marxa el 13 d’agost passat. Els altres tres aparells es troben a tocar del col·legi Maristes, a la frontissa del Güell i just passat l’encreuament entre la carretera Barcelona i el carrer de la Creu.
Descens de denúncies
En el cas de Pedret, les xifres evidencien com l’impacte inicial del radar s’ha anat esmorteint amb el pas dels mesos. El màxim de sancions es va registrar la setmana del 27 d’octubre al 2 de novembre, amb 640 multes. A partir d’aquí, la tendència és clarament descendent, malgrat alguns petits repunts.
A finals de novembre, les denúncies ja havien baixat fins a 470 en una setmana. Durant el desembre, els registres es van moure majoritàriament entorn de les 400 sancions, i després d’un lleuger repunt fins a 431 entre el 29 de desembre i el 4 de gener, la caiguda es va accentuar encara més al gener i al febrer. Les setmanes posteriors deixen xifres de 333, 296, 330, 323 i 293 multes.
El dispositiu ha servit per conscienciar els conductors i per frenar la velocitat
L’última dada disponible, corresponent a la setmana del 16 al 22 de febrer, és de 266 sancions, la més baixa de tota la sèrie. La comparació amb el pic de 640 mostra un descens de 374 denúncies, és a dir, prop d’un 58% menys. I si es posa al costat de la primera setmana de la relació, quan es van comptabilitzar 528 multes, la reducció és de gairebé un 50%.
Aquesta davallada sostinguda reforça la idea que el radar ha tingut un efecte dissuasiu i que els conductors han anat adaptant progressivament la velocitat en aquest tram de Pedret. És en aquest escenari que l’Ajuntament ha acabat movent fitxa: deixa enrere el límit vigent des del 2021 i eleva la velocitat màxima fins als 40 quilòmetres per hora.
Subscriu-te per seguir llegint
