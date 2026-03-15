Girona recomana "no sortir de casa si no és imprescindible" per evitar perills per la ventada

Ha tancat l'accés a diferents parcs i ha suspès totes les activitats a partir de les dues de la tarda

La ventada fa caure molts arbres a Girona

Un arbre caigut a la plaça de la Font de la Lluna, al barri de Sant Ponç.

Un arbre caigut a la plaça de la Font de la Lluna, al barri de Sant Ponç. / Aniol Resclosa

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

L'Ajuntament de Girona ha decidit tancar l'accés al parc de la Devesa, al parc del Migdia i als jardins de les Pedreres per evitar riscos arran del fort vent que fa a la capital gironina. "Demanem a la ciutadania que no s'acosti a aquests espais per perill de caiguda de branques i arbres", ha indicat l'Ajuntament a través de les xarxes socials.

A més, ha suspès totes les activitats a la ciutat a partir de les dues de la tarda per motius de seguretat. També ha recomanat "no sortir de casa si no és imprescindible" per evitar situacions de perill a causa del vent, Per comunicar qualsevol incidència, ha recordat que es pot trucar al 092 (Policia Municipal de Girona) o al 112. "Els serveis d'emergència estan actuant i s'hi anirà tan aviat com sigui possible per ordre de prioritat", conclou l'Ajuntament.

De fet, a la ciutat, han caigut desenes d'arbres en diferents barris.

