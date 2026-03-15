Girona ha de tornar a elevar els sediments per començar la reforma de la plataforma de la plaça Catalunya
Les pluges de les últimes setmanes s'emporten la mota que es va fer i ara s'han de dur a terme aquestes tasques prèvies als treballs
L'Ajuntament de Girona haurà de tornar a elevar els sediments de sota la plataforma de la plaça de Catalunya per poder engegar les obres d'emergència reforçar el centenar de bigues que estan en mal estat. Fa unes setmanes, una màquina ja va treballar a fer aquesta mota (elevació de terra), però les pluges de les últimes setmanes l'han desfet, per la qual cosa s'hauran de tornar a fer aquestes tasques prèvies.
L'objectiu de l'actuació és protegir el primer espai on es treballarà per reforçar les bigues que estan rovellades perquè la plaça pugui continuar sent estable i segura. El consistori preveia que a principis de març arribés el material de reforç de les bigues per començar les actuacions, que s'allargaran fins al juny. Ja es preveia, així, les possibles crescudes i descensos del cabal del riu Onyar en cas de pluja.
Fonts municipals expliquen que, ara per ara, no se sap la data concreta en la qual es tornarà a fer l'elevació dels sediments. Ho marcarà el cabal de l'Onyar, que haurà de ser més baix que ara per fer les actuacions. El cabal actual no permet fer les accions i les previsions indiquen que plourà aquest dissabte. Per la setmana següent sí que les previsions són més favorables i tot apunta que el cabal podria baixar.
Espai pel material
En paral·lel, des d'aquest dilluns hi ha nou aparcaments de càrrega i descàrrega del vial est de la plaça de Catalunya que s'han reservat per posar-hi material de les obres. La senyalització d'aquest dilluns indicava que l'espai estarà reservat fins al 7 d'abril. Aquest dijous ja no hi ha els senyals, sinó un espai tancat, on ja s'hi ha començat a portar material.
La tramitació d'urgència va permetre contractar l'empresa Depecsa que, segons estimava el consistori, farà els treballs per entre 300.000 i 450.000 euros. Els treballs consisteixen a instal·lar perfils metàl·lics laminars als laterals i a la part inferior de les bigues deteriorades, que són un 30% del total (340 bigues). En tot cas, la xifra final de bigues en les quals s'actuarà es concretarà a mesura que avancin els treballs. La finalitat de tot plegat és redistribuir càrregues i reduir l’esforç estructural de les peces malmeses.
Afectacions
L'Ajuntament remarca que durant les reformes es podrà continuar circulant per la plaça de Catalunya, però s’han establert diverses mesures. En primer lloc, s'ha restringit el pas de vehicles pesants, que hauran de passar pels carrers Nou o Santa Clara per entrar al Barri Vell.
Per altra banda, s'ha prohibit l'estacionament d'autobusos a la plaça, per la qual cosa, la línia L6 ha modificat el seu recorregut. Ara, travessarà el riu Onyar pel pont de l'Areny i seguirà pel carrer Ultònia i la plaça Calvet i Rubalcaba per enllaçar amb la Gran Via de Jaume I. Fins ara, passava per la mateixa plaça Catalunya i accedia a la Gran Via per l'avinguda de Sant Francesc.
Les obres també afectaran les parades que es col·loquen habitualment a la plaça de Catalunya per la diada de Sant Jordi. Les parades de llibreters i floristes se situaran a l'avinguda de Sant Francesc, ja que un informe de la Policia Municipal també indica que, per seguretat, no es poden col·locar al carrer Nou.
Més enllà d'això, el consistori ha obert un procés participatiu per estudiar la pacificació de la plaça. Cal recordar que durant vuit setmanes durant la tardor de 2024 es va fer una prova pilot al vial oest i, ara, l'objectiu és que la proposta sigui permanent. S'estudiarà amb diferents agents implicats i el 28 de maig es presentarà el resultat.
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases
- Dues persones ferides, una en estat crític, en la col·lisió entre un camió i un turisme a la C-26, a Borrassà
- L'advocat i expresident dels Manaies de Girona Carles Mascort serà el pendonista d'aquest any
- 2.335 quilos de cable de coure comissats i dos veïns de Girona investigats en un control de la Guàrdia Civil a Fraga