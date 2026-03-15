Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GironaAgenda GironaGirona DelíciaBàsquet GironaGirona FC
instagramlinkedin

"Han salvat la vida per un metre": Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona

L'exemplar ha caigut als seients de darrere del vehicle d'una parella estrangera que acabava d'arribar a la ciutat amb un cotxe de lloguer

La ventada fa caure molts arbres a Girona i l'Ajuntament tanca parcs i suspèn totes les activitats

Girona recomana "no sortir de casa si no és imprescindible" per evitar perills per la ventada

L'arbre a sobre del cotxxe a la ronda Ferran Puig de Girona. / Tapi Carreras

La forta ventada a la ciutat de Girona ha provocat la caiguda de multitud d'arbres. Un dels casos més visibles ha passat la ronda Ferran Puig. Un arbre ha caigut sobre un cotxe de lloguer que estava en marxa. A l'interior hi havia una parella que havia arribat avui a la ciutat. Una noia francesa i un noi escocès. Els fets han passat cap a la una del migdia.

Estaven aturats perquè hi havia cua per un semàfor en vermell. Un segon abans que l'arbre caigués, el semàfor s'ha posat en verd.

L'arbre a sobre del cotxe de la ronda Ferran Puig de Girona. / DdG

El vehicle de davant ha avançat un metre i ells han avançat un metre. L'arbre ha caigut just als seients de darrera del cotxe. "Han salvat la vida per un metre", deia un testimoni.

Notícies relacionades

El Bombers han anat fins a la zona per poder retirar l'arbre que ha quedat enganxat al cotxe i la Policia Municipal de Girona ha tallat el trànsit.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents