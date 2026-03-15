Lluc Salellas, sobre el fort episodi de vent: "Ningú de la Generalitat ens ha dit absolutament res"
L'alcalde de Girona ha lamentat la diferència amb l'episodi similar que va patir la ciutat fa tres setmanes, quan "es va tancar absolutament tot i no va fer vent"
L’Ajuntament de Girona ha decidit tallar en sec l'activitat a la ciutat aquest migdia davant les fortes ratxes de vent que estan provocant nombroses incidències. En una atenció als mitjans aquest migdia, l'alcalde Lluc Salellas s'ha mostrat especialment crític amb la manca de precisió de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Després d'una reunió d'urgència del Comitè d'Emergències, Salellas ha anunciat la suspensió de totes les activitats previstes per avui a la via pública i el tancament de tots els equipaments municipals (pavellons, Fira de Girona i Auditori). Els parcs més concorreguts i exposats: les Pedreres, la Devesa i el parc del Migdia ja s'havien tancat prèviament.
De moment, l'episodi de vent ha deixat "sobretot molts arbres caiguts" en parcs, com és el cas de la Devesa, o en carrers i sobre vehicles aparcats o fins i tot en circulació, com s'ha vist a la Ronda Ferran Puig. L'alcalde també ha destacat el trencament d'un vidre de la Casa de Cultura de Girona, però de moment "res més greu". Davant aquesta situació, algunes activitats programades per avui s'han vist obligades a suspendre's, com és el cas de la Cursa dels Àngels, el Fòrum Formatge Artesà Girona 2026 o un Via Crucis al Camí de les Creus previst per aquesta tarda: "Hem pres aquestes decisions per precaució i per evitar mals majors; la seguretat dels gironins és la prioritat", ha afirmat l'alcalde.
Segons l'alcalde Lluc Salellas, les indicacions oficials apuntaven que el vent afluixaria, però no ha sigut així: "També ens havien dit que a partir de la una al migdia s'aturaria; són un quart de tres i el vent continua fort".
A més, l'alcalde ha denunciat un greuge comparatiu respecte a fa unes setmanes: "En un episodi similar fa tres setmanes es va tancar absolutament tot i no va fer vent. Avui, en canvi, ningú ens ha dit res, ens han deixat sols amb un '2 sobre 6' i hem hagut de decidir nosaltres sense l'acompanyament que sí que vam tenir de la Generalitat en l'altre cas". Salellas ha destacat que, tot i tractar-se del mateix tipus d'alerta, s'ha notat "moltíssim la diferència".
L'alcalde de Girona ha conclòs que, si haguessin tingut una previsió més acurada, s'haurien pres mesures preventives abans de començar el dia, i no "a correcuita" durant el matí. Finalment, Salellas ha destacat la mobilització de treballadors per garantir la seguretat ciutadana: "Hem activat policies i brigades que normalment no treballen els caps de setmana per poder extremar més les precaucions". De moment, no s'han hagut de lamentar danys personals.
