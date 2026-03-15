Recordatori de la Lola: la gossa policia de Girona i Salt amb més de mil actes
La seva trajectòria va començar fa més d'una dècada, l’any 2015
Narcís Romero
La Lola, gossa policia de la Policia Municipal de Girona, va ser molt més que una companya de servei: va ser un exemple de dedicació, instint i passió pel treball.
La seva trajectòria va començar l’any 2015 a la Policia Local de Salt, on ja va començar a demostrar les seves grans capacitats. Més endavant, el 2017, es va incorporar a la Policia Municipal de Girona, on va desenvolupar gran part de la seva carrera operativa fins al 2022.
Durant aquests anys de servei va participar activament en nombroses actuacions a la via pública, aixecant més d’un miler d’actes per infraccions relacionades amb el delta-10 i col·laborant en més de cinquanta detencions per delictes contra la salut pública. La seva tasca va ser clau en moltes intervencions policials.
La Lola també va ser pionera en la seva especialitat: va ser una de les primeres gosses a treballar amb persones en moviment i sense corretja, demostrant un nivell de complicitat i confiança excepcionals amb el seu guia.
Però més enllà de les xifres i dels serveis, la Lola era sobretot passió. Tenia una energia i una entrega que feien que veure-la treballar fos sempre un plaer i un privilegi per a tots els que la van conèixer. Avui la recordem amb orgull i gratitud per tot el que va aportar al servei i a les persones que van compartir camí amb ella.
- Kilian Jornet, als 38 anys, es sincera: «Hi va haver mesos en què no pagava el lloguer per poder córrer»
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Desnonen en Siusplau, l'icònic aficionat del Girona: 'No quedarà al carrer
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta