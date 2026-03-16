Cau un arbre a la pineda de l'escola Annexa de Girona

La direcció del centre educatiu critica la "manca de voluntat" de la Generalitat i l'Ajuntament per arreglar la situació, que posa en "perill" a la canalla

El pi caigut a la pineda de l'escola Annexa. / DdG

Josep Coll

Girona

L’escola Annexa-Puigvert de Girona ha denunciat la caiguda d’un altre pi a la pineda del centre i ha alertat que la situació s’ha tornat "alarmant". En un comunicat adreçat a les famílies, l'equip directiu ha explicat que l’arbre va caure aquest diumenge arran de les ventades i ha assenyalat que ja és el tercer pi que cau des de l’any 2020. El centre ha remarcat que, per sort, els tres episodis s’han produït en dies festius o quan no hi havia alumnat a l’escola, però adverteix que el benestar i la seguretat dels infants "fa massa que està en perill".

La direcció ha assegurat que fa temps que trasllada el problema tant a la Generalitat com a l’Ajuntament i lamenta que les actuacions per resoldre’l "tarden molt a arribar", tot i els "esforços" destinats per part de l'equip directiu. També han criticat que la "burocràcia institucional" i la "manca de voluntat o entesa" entre la Generalitat i l'Ajuntament estan "impedint" avançar en trobar una solució.

Segons el comunicat, part de l’AFA també està fent gestions per trobar una "solució immediata" i, si la situació no es desencalla en pocs dies, escola i famílies es reuniran per decidir "mesures contundents" per denunciar els fets i reclamar una actuació urgent. Fa unes setmanes, Diari de Girona va explicar que l’Ajuntament manté la zona de la pineda clausurada i espera l’ancoratge dels pins per part de la Generalitat, mentre Educació diu que hi treballa en, però no concreta terminis.

