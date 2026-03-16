CCOO denuncia amenaces de l’Ajuntament de Girona als treballadors de la grua per fer feines que «no els corresponen»
El sindicat assegura que el consistori els pressiona perquè assumeixin tasques administratives que no consten a la fitxa del seu lloc de treball
CCOO ha expressat el seu suport als oficials de primera de la Unitat de Retirada de Vehicles de l’Ajuntament de Girona després que, segons denuncia el sindicat, aquest col·lectiu hagi estat advertit de la possibilitat de «prendre les accions oportunes». El conflicte, segons exposa Comissions Obreres, s’ha generat arran de la negativa dels treballadors a continuar fent determinades funcions administratives que consideren que no els corresponen.
El sindicat sosté que aquestes tasques no estan recollides a la fitxa de Valoració de Llocs de Treball (VLT) aprovada l’any 2020. Per aquest motiu, defensa que els treballadors afectats no tenen l’obligació d’assumir unes funcions que, segons la seva interpretació, no formen part de les atribucions definides per al seu lloc de treball.
Segons explica CCOO, aquesta problemàtica no és nova i fa més d’un any que s’està tractant. En aquest temps, la qüestió s’ha negociat amb el mateix servei, amb l’àrea de Recursos Humans i també amb la part política del consistori. Tot i això, el sindicat assegura que fins ara l’Ajuntament no ha modificat la fitxa del lloc de treball per incorporar-hi aquestes funcions administratives.
Un informe
Comissions Obreres afirma que, davant la negativa dels treballadors a continuar fent aquestes tasques, l’Ajuntament ha sol·licitat un informe de Secretaria. Segons el sindicat, aquest document conclou que els oficials de primera de la Unitat de Retirada de Vehicles han de continuar realitzant aquestes funcions. Amb tot, CCOO subratlla que aquest informe no fa cap referència a la fitxa de la VLT, que és, segons defensa, el document on s’han de concretar les funcions atribuïdes a cada lloc de treball.
El sindicat insisteix que en aquesta fitxa no hi apareixen en cap moment les funcions administratives que ara s’exigeixen als treballadors. Per això, considera que la posició del col·lectiu està justificada i que no es pot obligar el personal municipal a assumir feines que no té assignades formalment.
En el comunicat, CCOO adverteix que cal respectar les funcions establertes a les fitxes de lloc de treball i remarca que no és acceptable "pressionar o amenaçar el personal municipal per exigir-los tasques que no tenen assignades". En aquest sentit, el sindicat reitera el seu suport als oficials de primera afectats per aquesta situació.
Finalment, Comissions Obreres reclama a l’Ajuntament de Girona que resolgui el conflicte a través del diàleg i la negociació. El sindicat no ha traslladat el cas a Inspecció de Treball, però sí que està oferint suport legal als treballadors que es puguin veure afectats per aquesta situació.
