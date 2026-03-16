La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
La retribució passa de 13.200 a 18.350 euros bruts anuals
La CUP ha denunciat la pujada de sou aprovada per a l’alcalde de Sant Martí Vell, Robert Vilà (ERC), en el ple celebrat aquest dilluns. La formació hi ha votat en contra i considera que l’increment és «totalment desmesurat» per a un municipi de 270 habitants.
La modificació del règim de retribucions era un dels punts de l’ordre del dia de la sessió. Segons les dades facilitades per ERC, la retribució de l’alcalde passa de 13.200 a 18.350 euros bruts anuals. D’aquest import, 9.996,48 euros anuals corresponen a la subvenció de la Generalitat per compensacions de càrrecs electes, mentre que els 8.353,52 euros restants els assumirà directament l’Ajuntament de Sant Martí Vell.
Comparacions amb altres pobles
Durant el ple, el portaveu cupaire Ramon Rocher ha expressat el rebuig del grup a aquest augment i ha defensat que la nova retribució (1.529 euros mensuals bruts) queda fora de lloc si es compara amb la d’altres alcaldes de municipis de l’entorn. En aquest sentit, ha posat com a exemple el cas de Sant Joan de Mollet, on, segons ha exposat, l’alcalde cobra 690 euros bruts mensuals en un municipi de 536 habitants. També ha citat Cervià de Ter, on, segons Rocher, el batlle percep també 690 euros bruts al mes per governar un municipi d’uns 1.000 habitants. El grup ha remarcat que, en aquests dos casos, no hi ha cap altra compensació ni despesa associada, més enllà de la retribució establerta.
Els cupaires també han recordat durant el ple que Robert Vilà, en la seva condició de conseller comarcal, ja percep aproximadament 12.500 euros anuals, és a dir, prop d’1.000 euros mensuals. Rocher ha defensat que, "en un municipi petit i amb un pressupost limitat, el batlle hauria de continuar cobrant únicament la subvenció que la Generalitat de Catalunya destina als municipis petits per garantir una retribució mínima als càrrecs electes, tal com s’ha fet històricament a Sant Martí Vell".
Consultat per aquest diari, l’Ajuntament de Sant Martí Vell ha preferit no fer declaracions sobre el tema.
