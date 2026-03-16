Girona felicita la veïna centenària Lola Liceras Arroyo
La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez, li ha entregat un ram de flors i una carta signada per l’alcalde
L’Ajuntament de Girona ha felicitat aquest dilluns la veïna Lola Liceras Arroyo amb motiu del seu 100è aniversari. Liceras, veïna del barri de Santa Eugènia i usuària del Centre de Dia Onyar, ha rebut al migdia la visita de la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez, que l’ha felicitada en nom del consistori i de la ciutat.
Durant la trobada, la regidora li ha entregat un ram de flors i una carta de felicitació signada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas. A l’acte també hi ha assistit el director dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat a Girona, David Alvarez Carreño.
