Girona xifra en una setantena els arbres caiguts per les ventades
Lluc Salellas lamenta que la Generalitat que no hagués enviat l'avís d'emergència i que la resposta hagués estat que "s'havia fet tot de manera correcta"
L'Ajuntament de Girona ha xifrat en una setantena els arbres que van caure aquest diumenge a causa de les ventades. Aquest dilluns, les brigades municipals de jardineria continuaven treballant per "tornar la normalitat a la ciutat", ha explicat l'alcalde, Lluc Salellas, que ha afegit que espera que "tornar a la normalitat" aquesta mateixa setmana. Així i tot, ha confessat que hi ha algun "punt boscós" que s'haurà de "reforçar la setmana vinent". En aquest sentit, ha tret pit assenyalant que estan "orgullosos" per haver "reaccionat de pressa", al mateix temps que ha agraït "l'esforç" que faran les brigades municipals per posar-ho tot en ordre.
L'alcalde ha descrit les ventades viscudes aquest diumenge com un "episodi excepcional" i, de fet, fonts de la Policia Municipal han dit que des de la nevada de 2010 "no es vivia una situació similar". Salellas també ha exposat que les afectacions s'havien produït "al conjunt de la ciutat" quant a la caiguda d'arbres, com ara, un llorer d'un centenar d'anys del jardí dels Alemanys, o un exemplar a la ronda de Ferran Puig que va tombar a sobre un cotxe. En tot cas, sí que ha assenyalat que en "zones boscoses" com Sant Daniel o Montjuïc hi ha "més arbres".
Al mateix temps, l'alcalde no acaba de "comprendre" com havia funcionat "l'enviament d'avisos" per part de la Generalitat i ha lamentat que "l'única resposta" de l'ens autonòmic era que "s'havia fet tot de manera correcta". Ha recordat que el 12 de febrer, quan s'havia anunciat un episodi de fort fent i, finalment, "no va bufar", la Generalitat sí que va enviar l'alerta, mentre que aquest diumenge, "no va prendre cap decisió" i va ser l'Ajuntament que va "haver de decidir". Entre d'altres, després de la reunió del Comitè d'Emergència es va decidir suspendre les activitats previstes a la tarda, com ara la Pujada als Àngels, o tancar diferents parcs, que aquest dilluns ja tornaven a estar oberts.
Altres afectacions
Més enllà de la setantena d'arbres que van tombar, les ventades van produir altres afectacions. Salellas ha xifrat entre "20 o 25 les afectacions a nivell de cornises", en les quals els Bombers es van haver de desplaçar perquè es desprenia "algun tipus d'objecte". La seu de la Generalitat n'és un exemple. L'alcalde també ha apuntat que van caure "un centenar" de branques.
A part, es van produir talls de llum a diferents zones de la ciutat. Salellas ha assegurat que aquest dilluns ja no quedava cap indret sense energia, tot i que ahir hi va haver talls entre "les deu del matí i les vuit del vespre". "Es van anar restablint a poc a poc", tot i que alguns veïns s'han queixat a Diari de Girona que l'electricitat marxés durant tantes hores.
