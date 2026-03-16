Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
Els Bombers han trobat el foc totalment desenvolupat i han rescatat l'afectat pel balcó
Els Bombers han extingit aquest dilluns de matinada un incendi que ha afectat un pis en un edifici de cinc plantes situat al carrer Santander del barri de Sant Narcís de Girona.
L’avís s’ha rebut cap a dos quarts de quatre de la matinada. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat nou dotacions dels Bombers, que en arribar s’han trobat amb un incendi totalment desenvolupat a l’habitatge afectat. A causa del fum i de la intensitat del foc, un home ha hagut de ser evacuat des d’un balcó per part dels Bombers i ha estat atesa pels serveis sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
De manera preventiva, s’han desallotjat 35 veïns de l’edifici mentre duraven les tasques d’extinció. Un cop controlada la situació, tots ells han pogut tornar als seus domicilis.
També s’ha demanat el confinament temporal dels veïns de les cases i dels pisos situats a banda i banda de l’edifici afectat per evitar riscos derivats del fum.
Arran del sinistre, el SEM ha assistit el ferit i l’ha traslladat en estat de poca gravetat a l’hospital Josep Trueta de Girona amb una de les quatre ambulàncies desplegades.
En el dispositiu hi han participat, a més dels Bombers, efectius de la Policia Municipal de Girona i dels Mossos d’Esquadra, que han col·laborat en les tasques de seguretat i coordinació de l’actuació. Les causes de l’incendi s’estan investigant.
- Han salvat la vida per un metre': Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Lluc Salellas, sobre el fort episodi de vent: 'Ningú de la Generalitat ens ha dit absolutament res
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La ventada fa caure desenes d'arbres a Girona
- Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»
- Girona apuja a 40 km/h el radar de Pedret després de constatar un descens de multes
- Eusebio en el retrovisor