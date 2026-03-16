El pressupost de Girona surt al carrer: els veïns interpel·len Salellas pels comptes municipals
Una trentena de persones assisteixen a la primera audiència informativa sobre el pressupost i aprofiten el torn obert per plantejar dubtes, observacions i crítiques
Prop d’una trentena de persones han assistit aquest vespre a El Modern a la primera audiència informativa sobre el pressupost municipal de Girona, una sessió que ha acabat trobant en el torn obert de paraula la seva part més viva. Després de l’exposició inicial del govern, els assistents han pogut plantejar dubtes, observacions i crítiques sobre el destí dels diners municipals i sobre qüestions molt més aterrades en el dia a dia de la ciutat.
Les intervencions del públic han girat sobretot al voltant de l’educació, la integració social i la participació ciutadana en l’elaboració dels comptes. Entre les preguntes que s’han sentit hi havia, per exemple, «per què no s’obre cap pati escolar al centre durant l’estiu» o «fins a quin punt podem participar en l’elaboració del pressupost». També s’han expressat dubtes sobre com s’estableixen les prioritats municipals i sobre si determinades partides responen realment a les necessitats dels barris. Entre els assistents hi havia també Marc Puigtió, que es presentarà a les pròximes eleccions municipals per ERC sota el nom de Moviment Gironí.
La sessió ha viscut també un moment de més tensió en dues intervencions de militants d’Aliança Catalana, que han qüestionat, d’una banda, la partida destinada a cooperació internacional i, de l’altra, la despesa municipal en publicitat i promoció institucional, situada en aproximadament un milió d’euros. Durant la resposta de l’alcalde, el moment ha estat gravat amb un telèfon mòbil. Salellas ha defensat la política de cooperació de l’Ajuntament i, separadament, ha justificat la necessitat que el consistori expliqui a la ciutadania què fa i com ho fa.
L’acte, encapçalat per Salellas i per la tinenta d’alcaldia de Gestió de Recursos i Participació Ciutadana, Sílvia Aliu, ha servit perquè el govern expliqui per primera vegada en aquest format les principals línies del pressupost davant la ciutadania. Tots dos han remarcat aquest caràcter inaugural i han expressat la voluntat de repetir l’experiència cada vegada que s’aprovin uns comptes municipals.
Salellas ha aprofitat la intervenció inicial per reivindicar l’estabilitat del govern local. Ha recordat que l’executiu ha aprovat tres pressupostos en tres anys i ha defensat que això és una mostra de «lideratge, capacitat de negociació i política». També ha posat el focus en l’infrafinançament dels ajuntaments i ha lamentat que moltes obligacions arribin als municipis des d’altres administracions sense una aportació suficient per assumir-les. En aquest context, ha resumit el paper dels comptes municipals com «una eina» que permet veure «com el govern desencalla projectes que fa anys que estan sobre la taula». Aliu, per la seva banda, ha subratllat que el pressupost és una eina de previsió i planificació.
Aclarir i contrastar
Durant la presentació s’han repassat les principals partides de despesa i diverses inversions previstes als barris. Més enllà de les xifres, però, la sessió ha posat en valor un format que permet als veïns preguntar directament a l’alcalde pels comptes municipals, aclarir dubtes, contrastar informacions que han llegit o sentit i obtenir resposta sobre decisions que afecten el dia a dia de la ciutat.
