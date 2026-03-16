Salt comença les obres per construir el nou pavelló a la zona poliesportiva
El consistori invertirà 3,2 milions d'euros en el projecte i preveu que estigui en un any i mig
L'Ajuntament de Salt ha començat les obres de construcció del nou pavelló a la zona poliesportiva del municipi. Es tracta d'un espai que tindrà 2.209 metres quadrats amb una pista de bàsquet de 32x20 metres i també es pintaran dues pistes de bàdminton i una de voleibol. Les obres de construcció d'aquest pavelló es faran en una sola fase en comptes de partir-ho en dues meitats, tal com s'havia previst al principi. Els treballs s'allargaran entre 12 i 15 mesos però el consistori calcula que estigui en funcionament a mitjans de l'any que ve. El cost de les obres serà de més de 3,2 milions d'euros.
El nou equipament esportiu de Salt se situa a la zona del Pla, entre el pavelló municipal d'esports i el de gimnàstica rítmica. Servirà per donar resposta a les necessitats dels clubs esportius que hi ha al municipi. Es tracta de moltes entitats diferents de disciplines diferents i això obliga a tenir més espais esportius disponibles.
En el pavelló s'hi pintarà les línies d'un camp de bàsquet, dues de minibàsquet FEB, dues pistes de bàdminton i una de voleibol. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha recordat que el pavelló es va pensar perquè l'equipament pugui acollir "activitats diverses més enllà de les esportives".
L'empresa Rogasa Construcciones y Contratas és l'encarregada de tirar endavant el projecte per un preu de 3,2 milions d'euros. El projecte bàsic i executiu de l'obra el va fer TDA Aquitectura y Urbanismo 2002.
