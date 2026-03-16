Salt comença les obres per construir el nou pavelló a la zona poliesportiva

El consistori invertirà 3,2 milions d'euros en el projecte i preveu que estigui en un any i mig

Recreació virtual del nou pavelló de Salt / Ajuntament de Salt

L'Ajuntament de Salt ha començat les obres de construcció del nou pavelló a la zona poliesportiva del municipi. Es tracta d'un espai que tindrà 2.209 metres quadrats amb una pista de bàsquet de 32x20 metres i també es pintaran dues pistes de bàdminton i una de voleibol. Les obres de construcció d'aquest pavelló es faran en una sola fase en comptes de partir-ho en dues meitats, tal com s'havia previst al principi. Els treballs s'allargaran entre 12 i 15 mesos però el consistori calcula que estigui en funcionament a mitjans de l'any que ve. El cost de les obres serà de més de 3,2 milions d'euros.

El nou equipament esportiu de Salt se situa a la zona del Pla, entre el pavelló municipal d'esports i el de gimnàstica rítmica. Servirà per donar resposta a les necessitats dels clubs esportius que hi ha al municipi. Es tracta de moltes entitats diferents de disciplines diferents i això obliga a tenir més espais esportius disponibles.

Recreació virtual del nou pavelló poliesportiu de Salt / Ajuntament de Salt

En el pavelló s'hi pintarà les línies d'un camp de bàsquet, dues de minibàsquet FEB, dues pistes de bàdminton i una de voleibol. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha recordat que el pavelló es va pensar perquè l'equipament pugui acollir "activitats diverses més enllà de les esportives".

Notícies relacionades

L'empresa Rogasa Construcciones y Contratas és l'encarregada de tirar endavant el projecte per un preu de 3,2 milions d'euros. El projecte bàsic i executiu de l'obra el va fer TDA Aquitectura y Urbanismo 2002.

  1. Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
  2. Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
  3. Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
  4. Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
  5. “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
  6. Atracament a punta de ganivet en una benzinera de Palamós
  7. El 80% de les pomes d’Espanya té residus de diversos pesticides alhora, segons un estudi
  8. 2.335 quilos de cable de coure comissats i dos veïns de Girona investigats en un control de la Guàrdia Civil a Fraga

D’Emma Stone a Anne Hathaway i Nicole Kidman, els millors i pitjors ‘looks’ de la catifa vermella dels Oscars 2026

D’Emma Stone a Anne Hathaway i Nicole Kidman, els millors i pitjors ‘looks’ de la catifa vermella dels Oscars 2026

Olot acomiada la capitalitat de la sardana

Olot acomiada la capitalitat de la sardana

Nou moviment a la cúpula de Marlex: fitxa un exdirectiu d’Adecco per accelerar l’expansió

Nou moviment a la cúpula de Marlex: fitxa un exdirectiu d’Adecco per accelerar l’expansió

Les imatges dels vaixells de pesca gironins que han instal·lat una dessalinitzadora portàtil a bord

Les imatges dels vaixells de pesca gironins que han instal·lat una dessalinitzadora portàtil a bord

CCOO denuncia amenaces de l’Ajuntament de Girona als treballadors de la grua per fer feines que «no els corresponen»

CCOO denuncia amenaces de l’Ajuntament de Girona als treballadors de la grua per fer feines que «no els corresponen»

La UdG reunirà vint estudiants de batxillerat al congrés CRACS per defensar els seus treballs de recerca

La UdG reunirà vint estudiants de batxillerat al congrés CRACS per defensar els seus treballs de recerca

Esquerra reclama al Govern que posi data al nou institut de Sils després de 17 anys en barracons

Esquerra reclama al Govern que posi data al nou institut de Sils després de 17 anys en barracons

Per què ha guanyat ‘Una batalla tras otra’ en els Oscars 2026? Cinc claus del triomf de Paul Thomas Anderson

Per què ha guanyat ‘Una batalla tras otra’ en els Oscars 2026? Cinc claus del triomf de Paul Thomas Anderson
