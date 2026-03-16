Mobilitat
Salt prepara un gran projecte d’1,4 milions per ampliar la xarxa ciclable
Es preveu que sis carrers del municipi tinguin carril bici, a part d'altres elements com comptadors o aparcaments
L’Ajuntament ha tret a licitació la primera de les dues fases de les obres, però depèn d’una subvenció de l’Estat perquè es pugui tirar endavant
La creació dels carrils bici farà que es perdin aparcaments per a cotxes en els carrers afectats
L’Ajuntament de Salt ha posat fil a l’agulla per ampliar la xarxa ciclable del municipi traient a licitació les obres que s’han de dur a terme en una primera fase i que, a grans trets, preveu fer carrils bici a tres carrers. Els treballs tenen un preu de sortida 900.165,88 euros i, a part de fer carrils bici, el contracte també detalla que s’han d’executar altres millores envers la bicicleta. Aquesta, però, és una contractació anticipada i condicionada al fet que es confirmin els recursos que l’han de finançar. En aquest cas, una subvenció de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.
Es preveu que en la primera fase s’actuï al llarg del passeig Marquès de Camps, entre l’avinguda de la Pau i el carrer Major. Ara, entre l’avinguda de la Pau i l’avinguda dels Països Catalans hi ha dos carrils de circulació per vehicles, separats per una illa central. El plec de prescripcions tècniques del contracte indica que aquesta illa central es mantindrà, però s’eliminarà un dels carrils (el més pròxim a la vorera) en direcció al centre del municipi per crear el carril bici bidreaccional. En canvi, entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer Major hi ha un únic sentit de circulació per a vehicles i, entre els carrils i la vorera, espais per estacionar els cotxes. En aquest cas, se suprimirà la zona d’aparcaments en sentit carrer Major per donar cabuda al carril bici.
També s’intervindrà en el carrer Francesc Macià, entre l’avinguda de la Pau i el carrer Major. En aquest cas, però, el carril bici transcorrerà al costat dels vehicles que van en direcció a l’avinguda de la Pau. Ocuparà l’espai on ara hi ha aparcaments de zona blava, càrrega i descàrrega i de motocicletes al llarg de tot el tram. A la zona del parc de la Massana, com que no hi ha zona d’aparcament, s’ocuparà una part de la vorera.
Finalment, en aquesta primera fase es crearà un carril bici en el carrer Doctor Castany, entre el carrer de la Moreneta i l’avinguda de la Pau, molt a prop de l’hospital Santa Caterina i a la zona on s’ha de construir el nou campus de Salut. En aquest cas, el carril bici se situarà al costat del carril de vehicles que es dirigeixen al centre de Salt. Entre el carrer Llevadores i l’avinguda de la Pau ho farà per un espai on ara hi ha vorera, i entre els carrers Llevadores i Moreneta ocuparà una part de l’actual vial, amb els dos carrils de circulació que reduiran l’amplada.
Segona fase
En la segona fase, encara sense data, es faran carrils bici a altres tres carrers del municipi. En aquest cas, per un import inferior al de la primera fase: 528.726,98 euros. Això farà que el pressupost total per executar tota la xarxa ciclable sigui d’1,4 milions d’euros. En aquesta segona fase s’actuarà al carrer Martí i Pol, entre el camí dels Carlins i el passeig dels Països Catalans. El carril bici passarà pels llocs d’aparcament gratuïts que hi ha davant la zona esportiva i pels aparcaments actuals de zona blava que transcorren per davant la bolera, entre d’altres. Mentrestant, per davant l’Era del Cigarro es mantindran els aparcaments gratuïts i el carril bici passarà per sobre la vorera.
Per altra banda, es farà un nou carril bici al carrer de la Moreneta, entre els carrers de Francesc Macià i Doctor Castany. En el tram del costat del parc infantil no s’eliminaran zones d’aparcament, i el carril bici transcorrerà per sobre la vorera. En canvi, entre els carrers Santiago Ramón y Cajal i Doctor Castany s’eliminarà la filera d’aparcaments gratuïts en línia que ara hi ha al costat de la via principal, tot i que es mantindran els del carrer principal que són de zona verda.
El carril bici del carrer de la Moreneta s’enllaçarà amb un que es farà al carrer de Pau Masó fins a arribar a l’encreuament amb el carrer Alfons Morè, que fa frontera amb el municipi de Girona. El carril bici passarà per la zona d’aparcaments gratuïts en bateria, que se substituiran per aparcaments en línia. El carril bici transcorrerà entre la vorera i els aparcaments.
Altres elements
A part dels carrils bici, el plec de clàusules tècniques del contracte també detalla que la xarxa ciclista es complementarà amb sis estacionaments «d’alta capacitat» en els principals centres generadors de mobilitat. Seran recintes tancats per garantir la seguretat dels usuaris i les seves bicicletes i tindran capacitat per a deu vehicles. Se’n faran al parc de la Massana, entre els carrers Francesc Macià i Moreneta, al carrer Miquel Martí i Pol davant la piscina municipal, a l’escola bressol municipal El Carrilet i tres al llarg de l’avinguda dels Països Catalans (a tocar del pavelló municipal, al costat de la Coma Cros i un altre al Mercat). Se’n faran cinc durant la primera fase d’obres i un altre en la segona.
A part de deu taquilles, cinc a cada fase, també es preveu instal·lar comptadors de bicicletes en les principals vies ciclistes. L’objectiu és «avaluar els resultats obtinguts després de l’execució de la infraestructura i poder desenvolupar sinergies amb altres vies ciclistes i optimitzar la planificació d’actuacions futures». Es col·locaran al carrer Miquel Martí i Pol, al costat de l’Espai Gironès, al carrer Doctor Alemany, al costat del Santa Caterina, i dos al carrer Francesc Macià, un al costat de la seu de l’EUSES i l’altra a la zona nord de la via.
Estudi de mobilitat
Un estudi de mobilitat quotidiana realitzat per la Generalitat indica que, en un dia laborable, a Salt es fan 106.663 desplaçaments, un 44% dels quals són interns i la resta per connexions amb altres municipis, la majoria, amb Girona. Del total de desplaçaments, però, només un 0,5% es fan en bicicleta. En aquest sentit, l’Ajuntament pretén «millorar les condicions de mobilitat en bicicleta del nucli urbà, augmentant la seguretat en els desplaçaments i fomentant una mobilitat més sostenible».
Cal tenir en compte que en el marc del projecte del corredor de bus ràpid entre Salt i Girona ja s’ha fet un carril bici al llarg de tota l’avinguda dels Països Catalans. Des de 2022, a més, l’Ajuntament ha anat fent passes per tirar endavant l’ampliació de la xarxa ciclable, de les quals les obres començarien aquest any i si es rep la subvenció de l'Estat i tot segueix el curs previst. Segons el contracte, es preveu que les obres de la primera fase durin cinc mesos, i les de la segona, quatre.
- Han salvat la vida per un metre': Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Lluc Salellas, sobre el fort episodi de vent: 'Ningú de la Generalitat ens ha dit absolutament res
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La ventada fa caure desenes d'arbres a Girona
- Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»
- Girona apuja a 40 km/h el radar de Pedret després de constatar un descens de multes
- Eusebio en el retrovisor