Sis finalistes llatinoamericans opten al Premi Princesa de Girona Internacional d’Investigació
El guanyador es donarà a conèixer el 26 de març en un acte presidit pel rei Felip VI a Alcalá de Henares
La Fundació Princesa de Girona ja té els sis finalistes del Premi Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoria d’Investigació. El guanyador es donarà a conèixer el pròxim 26 de març en un acte a Alcalá de Henares (Madrid) presidit pel rei Felip VI. Els seleccionats provenen de l’Argentina, Colòmbia i Mèxic, amb dos candidats per país.
Els finalistes són Lucciano Mannelli i Victoria Peterson, de l’Argentina; Marybel Montoya Álvarez i Maria Angelica Leal Leal, de Colòmbia, i José Eduardo Méndez Delgado i Monica Ortiz Álvarez, de Mèxic. El premi reconeix joves iberoamericans de fins a 35 anys amb trajectòries destacades en la recerca i en projectes amb voluntat de transformació social.
Entre els noms escollits hi ha el de Lucciano Mannelli, bioenginyer argentí i cofundador d’una startup que aplica la intel·ligència artificial i la realitat augmentada a la cirurgia, especialment a la neurocirurgia. També figura José Eduardo Méndez Delgado, astrofísic mexicà especialitzat en l’estudi de nebuloses ionitzades i amb una trajectòria destacada en projectes internacionals.
La llista també inclou Marybel Montoya Álvarez, biotecnòloga ambiental colombiana i cofundadora de Fungi Life, una empresa centrada en el desenvolupament de biosurfactants biodegradables; Monica Ortiz Álvarez, investigadora mexicana vinculada a l’astrobiologia, la intel·ligència artificial i la diplomàcia científica; Victoria Peterson, investigadora argentina en neuroenginyeria computacional aplicada a la rehabilitació clínica, i Maria Angelica Leal Leal, científica colombiana especialitzada en astrobiologia.
Segons ha informat la fundació, el guardó vol distingir joves capaços d’impulsar canvis positius a la societat a través de la investigació, els negocis o la innovació. El premi està dotat amb 20.000 euros i amb la reproducció d’una obra de l’artista contemporani Juan Zamora.
Durant la mateixa jornada del 26 de març també s’anunciarà el guanyador del Premi Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoria CreaEmpresa.
