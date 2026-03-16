Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GironaAgenda GironaGirona DelíciaBàsquet GironaGirona FC
instagramlinkedin

La C-65 està tallada a Cassà després d'un greu accident de trànsit

Hi ha almenys dos vehicles implicats, entre ells un camió dels Bombers

Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva

Veure Galeria

Eva Batlle

Cassà de la Selva

La C-65 està tallada a Cassà de la Selva per un accident de trànsit molt greu. En el sinistre, que s’ha produït cap a tres quarts de set del matí a l’altura del quilòmetre 18, s’hi han vist implicats almenys dos vehicles: un turisme i un camió dels Bombers.

A conseqüència de l’impacte, el camió dels Bombers que tornava d'un servei, ha bolcat, mentre que el turisme ha acabat mig tombat al voral de la C-65.

Fins a la zona s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra. De moment, no ha transcendit l’estat dels afectats.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents