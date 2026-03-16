La C-65 està tallada a Cassà després d'un greu accident de trànsit
Hi ha almenys dos vehicles implicats, entre ells un camió dels Bombers
La C-65 està tallada a Cassà de la Selva per un accident de trànsit molt greu. En el sinistre, que s’ha produït cap a tres quarts de set del matí a l’altura del quilòmetre 18, s’hi han vist implicats almenys dos vehicles: un turisme i un camió dels Bombers.
A conseqüència de l’impacte, el camió dels Bombers que tornava d'un servei, ha bolcat, mentre que el turisme ha acabat mig tombat al voral de la C-65.
Fins a la zona s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra. De moment, no ha transcendit l’estat dels afectats.
- Han salvat la vida per un metre': Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Lluc Salellas, sobre el fort episodi de vent: 'Ningú de la Generalitat ens ha dit absolutament res
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La ventada fa caure desenes d'arbres a Girona
- Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»
- Girona apuja a 40 km/h el radar de Pedret després de constatar un descens de multes
- Eusebio en el retrovisor