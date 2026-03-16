La UdG reunirà vint estudiants de batxillerat al congrés CRACS per defensar els seus treballs de recerca
La catorzena edició se celebrarà a la Facultat de Dret i repartirà tretze premis, amb un guardó principal de 1.500 euros
La Universitat de Girona reunirà aquest 18 de març vint estudiants de segon de batxillerat a la 14a edició del Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS), una jornada en què els finalistes presentaran i defensaran els seus treballs davant d’un tribunal format per membres de la comunitat universitària i del Departament d’Educació. L’activitat es farà a la Facultat de Dret del campus Montilivi.
Els vint participants han estat seleccionats entre els 110 alumnes que s’hi havien presentat. Per optar a formar part del congrés, els estudiants havien d’enviar un vídeo de dos minuts explicant el seu treball de recerca, però només vint propostes han passat a la fase final.
El CRACS és una iniciativa de la UdG per donar valor a la recerca feta a batxillerat i, alhora, estimular l’interès dels joves per la investigació i el coneixement. La jornada reprodueix el funcionament d’un congrés acadèmic a petita escala i ofereix als estudiants l’oportunitat d’exposar públicament els resultats dels seus projectes.
Tretze premis
Un cop acabades les defenses, el tribunal atorgarà tretze premis. El principal serà el Premi CRACS 2026, que reconeixerà aspectes com l’originalitat, la metodologia, la capacitat de síntesi, el rigor acadèmic, l’estructura del treball, l’ús de les fonts d’informació i també la creativitat i la innovació del vídeo de presentació.
Aquest guardó principal està dotat amb 1.500 euros, que s’aplicaran com a descompte a la matrícula del curs 2026-2027 de qualsevol estudi impartit per la Universitat de Girona o per un centre adscrit. La resta de premis també es destinaran a reduir l’import de la matrícula universitària.
A banda del premi principal, el congrés també distingirà la millor defensa i les millors recerques en diferents àmbits, com el científic, l’humanístic, el de la salut, el social i el tecnològic. També hi haurà reconeixements específics per a la perspectiva de gènere, el vídeo més creatiu, el compromís social i l’emprenedoria.
El Congrés CRACS compta amb la col·laboració de l’Escola Universitària de les Arts ERAM i del Patronat Politècnica.
