La ventada fa caure el Roure del Pla de les Arenes, un arbre monumental de Bordils
Aquest exemplar centenari estava protegit per l'ajuntament des del 2 de juny de 1993
El Roure del Pla de les Arenes de Bordils ha estat un dels centenars d'arbres afectat per la ventada de diumenge. Aquest exemplar de roure martinenc centenari, protegit per l'ajuntament de Bordils des del juny de 1993, va caure degut a les fortes ratxes de vent que van afectar la comarca del Gironès. Es tracta d'un arbre monumental de 15 metres d'alçada, amb una capçada d'uns 27 metres i un tronc que mesura 6,5 metres de diàmetre en la seva base. Era un arbre molt conegut a la zona, ja que formava part de la "Ruta dels arbres centenaris de Bordils", molt freqüentada per veïns i excursionistes
