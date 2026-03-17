Cinc llatinoamericans opten al Premi Princesa de Girona Internacional de CreaEmpresa
El guanyador es donarà a conèixer el 26 de març en un acte presidit pel rei Felip VI a Alcalá de Henares
La Fundació Princesa de Girona ha anunciat aquest dimarts els cinc finalistes del Premi Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoria de CreaEmpresa. El guanyador es donarà a conèixer el pròxim 26 de març en un acte a Alcalá de Henares (Madrid) presidit pel rei Felip VI. Hi ha dos argentins, Mercedes Bidart i Lucciano Manelli (també és finalista en la categoria d'Investigació), i tres colombians, Catalina Isaza Falla, Juan Pablo Ospina Yepes i Nataly Milena Parga Hernández, que opten al guardó.
El reconeixament que posa en valor la capacitat d’assoliment i superació de joves iberoamericans de fins a 35 anys en el desenvolupament de projectes, negocis i investigacions científiques, demostrant ser capaços d’induir, de manera creativa i innovadora, canvis positius a la societat. El premi està dotat amb 20.000 euros i amb l’entrega de la reproducció d’una obra de l’artista contemporani Juan Zamora.
Entre els finalistes hi ha Mercedes Bidart, que és emprenedora social i cofundadora de Quipu, una fintech que desenvolupa infraestructura creditícia per impulsar micronegocis de l’economia informal a Amèrica Llatina. També Lucciano Mannelli, bioenginyer argentí i cofundador de Navian, d’una startup que aplica la intel·ligència artificial i la realitat augmentada a la cirurgia, especialment a la neurocirurgia.
La llista també inclou, Catalina Isaza Falla, enginyera de disseny de producte, especialista en gerència de disseny i màster en bioenginyeria, i Juan Pablo Opsina Yepes, cofundador i CEO d’Emerge, una empresa social que ensenya a joves rurals a generar ingressos per finançar la seva educació mitjançant la transformació de residus orgànics en bioinputs amb insectes. L'últim finalista és Nataly Milena Parga Hernández, emprenedora climàtica colombiana i cofundadora de Squair, una empresa EnergyTech que desenvolupa solucions basades en intel·ligència artificial (IA) i internet de les coses (IoT) per reduir el malbaratament energètic en la cadena de fred industrial, un dels sectors amb major impacte ambiental i econòmic al món.
El jurat
El jurat s'ha encarregat de seleccionar els finalistes en la categoria CreaEmpresa del Premi Princesa de Girona Internacional 2026. Susana Arrechea, fundadora de New Sun Road Guatemala i Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2024; Sofia Iturbe, cofundadora i COO de Libeen Smart Housing; Antonio Magraner, vicepresident de CEAJE i secretari general de FIJE; Fidela Navarro Rodríguez, CEO de Dopamine i exdirectora de TV Azteca Internacional; Santiago Peralta, cofundador de Paccari Chocolate; Damià Tormo, soci gestor i cofundador de Columbus Venture Partners, patró de la Fundació Princesa de Girona i Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2017; i Martín Gonzalo Umaran Sánchez, cofundador i president per a Europa, Orient Mitjà i Àfrica de Globant.
