Comença el procés participatiu per estudiar la pacificació de la plaça de Catalunya de Girona
Un total de 42 entitats i associacions de la ciutat participaran aquesta primavera en diverses reunions de treball sectorials per analitzar possibles mesures i millores de l’espai
Redacció
Aquesta dilluns a la tarda ha començat el procés participatiu per estudiar la pacificació de la plaça de Catalunya amb una sessió inicial en què s’ha presentat la proposta de treball a totes les entitats participants. La trobada, que ha tingut lloc a l’Espai Cívic Mercadal, ha comptat amb la participació de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i del regidor de Mobilitat i Espai Públic de l’Ajuntament de Girona, Isaac Sanchez Ferrer.
Després d’aquest acte inicial, es duran a terme cinc reunions temàtiques amb diferents col·lectius vinculats a l’àmbit de la plaça de Catalunya i el seu entorn. Concretament, aquesta primavera hi haurà trobades amb les associacions de veïns i veïnes; amb entitats de mobilitat i accessibilitat; amb institucions situades al Barri Vell com els equipaments culturals, la Diputació de Girona o la Universitat de Girona, i amb les associacions de comerciants, d’hostaleria i empresarials.
Un cop finalitzades aquestes sessions sectorials, s’obrirà un període de reflexió perquè cada entitat pugui valorar les aportacions i les possibles objeccions plantejades durant les trobades. Posteriorment, durant el mes d’abril es farà una segona ronda de sessions amb els mateixos grups específics per continuar avançant en les propostes. En total, 42 entitats i associacions formaran part d’aquest procés participatiu. A més, està previst que el 13 de maig es faci una sessió oberta a la ciutadania i que el procés culmini el 28 de maig amb una trobada final en què es presenti la proposta resultant del conjunt de sessions de treball.
L’objectiu és analitzar conjuntament possibles actuacions que permetin millorar l’ús de l’espai i avançar cap a un model de mobilitat més equilibrat, amb la voluntat de desenvolupar les primeres mesures a partir de la tardor del 2026.
