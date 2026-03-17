Un arbre trenca una escultura de la Devesa de Girona
Situada als jardins, sobre d'un pilar, és una peça de terracota de Jordi Dalmau
Una escultura situada als jardins de la Devesa de Girona ha quedat malmesa per la caiguda d'un arbre. Es tracta de la Noia de Jordi Dalmau. Ara mateix només hi ha la columna on estava col·locada però sense la peça principal. Part de la base de l'obra ha quedat per terra. En concret va caure un til·ler sobre l’escultura i les brigades se la van emportar per valorar què es fa, segons han informat fonts municipals.
La Noia de Jordi Dalmau és una de les tres obres escultòriques que hi ha als jardins de la Devesa: el bust dedicat a Juli Garreta, l'homenatge a Fidel Aguilar amb la reproducció de La noia de la trena i la Noia de Jordi Dalmau, tal com s'explica al web municipal Art al Carrer. N'hi havia hagut quatre, però Homenatge a Walt Disney, de 1971, ha desaparegut.
Situada enmig d'un jardinet, la Noia és una petita peça de terracota que s'aixeca sobre un pilar de pedra brunyida (datat de mitjans del segle XiX). La noia mira el terra, en actitud pensativa, i mig a la gatzoneta, amb les mans creuades sobre la falda.
Aquesta peça és una reproducció d'una obra que l'escultor Jordi Dalmau va realitzar el 1959 amb la qual va guanyar el premi Conde de Ruiseñada. L'obra ha estat reproduïda industrialment a Can Marcó de Quart, segons s'informa a la mateixa web.
Anteriorment, en aquest mateix indret, hi havia hagut una escultura vuitcentista dedicada a la deessa Diana, però va ser destruïda.
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
- Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents
- Napo: «Tenia el talent i les condicions per ser professional; el cap, no»