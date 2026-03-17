El GEiEG ofereix més de 3.000 places en els seus casals i campus d’estiu
El període d’inscripcions per a totes les activitats comença el 14 d’abril per a socis i sòcies de l’entitat i a partir del 21 d’abril per al públic general
El GEiEG ha posat en marxa una nova edició dels casals i campus d’estiu, que es duran a terme del 22 de juny al 4 de setembre amb una oferta de més de 3.000 places. En total, seran 11 setmanes d’activitats pensades per donar resposta a les necessitats de lleure, esport i conciliació de les famílies durant les vacances escolars.
Els casals i campus d’estiu del GEiEG combinen activitats esportives i lúdiques amb piscina. Un dels punts forts del projecte és la diversitat d’espais. I és que el club disposa de tres instal·lacions diferents -a Sant Narcís, Sant Ponç i Palau- que permeten adaptar les activitats a cada edat i necessitat.
Com a novetat d’aquesta edició, l'entitat incorpora una col·laboració amb Kids&Us, que permetrà oferir un casal d’estiu específic a les instal·lacions del GEiEG de Palau.
Amb aquestes activitats, el GEiEG referma el seu compromís amb l’educació en valors, l’activitat física i el lleure de qualitat perquè els infants i joves puguin viure l’estiu de manera activa, segura i enriquidora.
Les inscripcions s’obriran el 14 d’abril per als socis i sòcies i el 21 d’abril per al públic general.
Subscriu-te per seguir llegint
