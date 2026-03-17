Geis fa una crida a anar “a totes per Girona”, per guanyar l’alcaldia el 2027
Ha estat proclamada oficialment candidata de Junts per a les eleccions municipals del 2027, després de ser l’única candidatura presentada en el procés intern
Gemma Geis ha estat proclamada oficialment candidata de Junts per Girona a l’alcaldia de Girona per a les eleccions municipals del 2027. La seva ha estat l’única candidatura presentada en el procés intern de la formació.
L’acte de proclamació ha comptat amb la presència del secretari general de Junts, Jordi Turull, així com de la presidenta de la vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, i de militants, regidors i representants del partit a la ciutat.
Durant la seva intervenció, Geis ha assegurat que Girona es troba “en un moment decisiu” i ha remarcat que les pròximes eleccions municipals serviran per decidir “no només qui governa la ciutat, sinó quin model de ciutat volem per Girona”.
La vicealcaldessa ha posat en valor la feina feta per Junts durant aquest mandat municipal i ha destacat projectes impulsats des del govern com l’aposta pel benestar emocional, la innovació i el talent, la defensa del comerç i dels mercats, el reforç de la seguretat als barris o la promoció del català i de la identitat de la ciutat.
“Potser no ho hem pogut fer tot com voldríem, però el que sí que hem fet és treballar per Girona amb honestedat, amb compromís i amb estima per la ciutat”, ha afirmat.
La precampanya
Geis ha situat l’inici de la precampanya com un moment clau i ha fet una crida directa a la mobilització: “Ara és el moment d’anar a totes per Girona. Cada vot compta, cada conversa compta i cada persona que convencem compta”.
Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat el lideratge de Geis: “La Gemma Geis és d’aquelles persones que entenen la política com un servei al país i a la gent. Ella representa una manera de fer política exigent però constructiva, pensada per millorar el dia a dia dels gironins i gironines i per projectar la ciutat amb ambició. I a diferència d’altres, que fan servir Girona com la seva plataforma, ella va sortir de la seva zona de confort per implicar-se en la ciutat que estima per davant de tot.” Segons Turull, “en moments com els actuals, amb tants reptes per la ciutat i pel país, calen lideratges com el seu: amb rigor, amb determinació, oferint solucions reals sense demagògia ni populismes. Estic segur que ben aviat podrem tornar per saludar-te com la nova alcaldessa de Girona.”
La presidenta de Junts a la vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, també ha posat en valor la candidatura i ha remarcat que “Gemma Geis ha demostrat amb fets que està preparada per liderar Girona des del compromís i la proximitat. Tenim projecte, tenim equip i tenim una candidata preparada per liderar Girona”.
Per la seva part, l’executiva local de Junts per Girona ha expressat el seu suport a la candidata. El president del partit a la ciutat, Pere Saló, ha destacat que “Gemma Geis representa un lideratge solvent, preparat i profundament compromès amb Girona”. Segons Saló, “és la persona adequada per encapçalar el projecte de Junts per Girona i continuar construint una proposta ambiciosa per a la ciutat”.
Girona innovadora, segura, catalana, amb talent...
La candidata ha defensat un model de ciutat basat en “una Girona innovadora, segura, catalana, amb talent, qualitat de vida i amb futur”, i ha subratllat que només serà possible si Junts guanya l’alcaldia.
“Jo posaré la cara, però aquest projecte no és d’una sola persona. És de tota la gent que estima Girona i que vol que la ciutat vagi endavant”, ha afirmat.
Durant l’acte també s’ha anunciat la posada en marxa del comitè de precampanya, que treballarà en els pròxims mesos per preparar les eleccions municipals del 2027.
Geis ha tancat la seva intervenció reiterant la crida a la mobilització: “Mobilitzem-nos als barris, amb els veïns, amb els comerços i amb les entitats. Si ens mobilitzem, podem guanyar l’alcaldia. I si guanyem l’alcaldia, Girona tindrà el futur que es mereix”.
