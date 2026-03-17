Girona acull la segona edició de La Mona, el parc infantil de Setmana Santa que tindrà lloc al Palau de Fires
Es tracta d’una proposta lúdica i familiar gratuïta que tindrà lloc els dies 30 i 31 de març i 1 d'abril, entre les tres i les vuit de la tarda
L’Ajuntament de Girona i Fira de Girona organitzen la segona edició del parc infantil de Setmana Santa al Palau de Fires, que porta per nom La Mona. Es tracta d’una proposta familiar i gratuïta que tindrà lloc les tardes dels dies 30 i 31 de març i 1 d’abril i en la qual l’any passat van participar prop de 8.000 persones. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que enguany ha crescut en espai i oferta, és proporcionar una proposta lúdica durant aquests dies de festa que contribueixi a la socialització i el desenvolupament dels infants i esdevingui un punt de trobada per a les famílies. L'any passat, hi va haver algunes queixes dels usuaris per les llargues cues d'espera.
“Aquesta és una aposta clara per una ciutat més amable, viva i pensada per a les famílies. Enguany fem un pas endavant ampliant espais i propostes perquè més mainada pugui gaudir d’activitats diverses, inclusives i de qualitat. És d'entrada gratuïta i oberta a tothom, pensada per facilitar que totes les famílies puguin participar i gaudir d’aquest espai de lleure en igualtat de condicions. Aquest projecte es fa també de la mà d’entitats fortament arrelades al territori, que aporten experiència, proximitat i un coneixement profund de la realitat local, reforçant així el teixit associatiu i el treball comunitari. Amb ‘La Mona’ reforcem el nostre compromís de generar espais de convivència on compartir temps en família i construir comunitat. Apostem per propostes familiars que donen vida a la ciutat, especialment en períodes de vacances escolars”, ha destacat la regidora d’Educació, d’Estadística i Atenció Ciutadana i de Participació de, Queralt Vila Vergés.
“Per a nosaltres és una gran satisfacció veure com aquesta proposta s’ha consolidat dins el calendari estable de la Fira. Es tracta d’un espai pensat per a les famílies, que ofereix una activitat lúdica i atractiva per als infants durant els dies festius de Setmana Santa. Des de Fira Girona valorem molt positivament poder impulsar iniciatives adreçades als més petits”, ha destacat la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat.
Recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys, La Mona comptarà amb diferents ambients dinamitzats per l’entitat Salsa Jove. Hi haurà 23 inflables pensats perquè els infants de totes les edats puguin gaudir-ne, diversos tallers i activitats amb inscripció, així com un espai per a la petita infància. Totes aquestes propostes estaran repartides entre la planta baixa i el primer pis del Palau de Fires. També hi haurà parades de menjar i begudes. L’espai estarà obert de 15 a 20 h.
Els tallers i les activitats amb inscripció són l’única proposta de pagament: 5 euros si es reserven anticipadament a través d’un formulari web que aquesta setmana estarà actiu a la web de La Mona i 7 euros si es reserven presencialment durant els dies que el parc està obert. També hi haurà una quina cada hora amb regal garantit per a tots els nens i nenes participants que comprin un cartró, més un regal especial per a la persona guanyadora.
Espai Calma
Els infants i persones que necessitin una zona tranquil·la podran anar a l’Espai Calma, que serà alhora una sala de lactància. Estarà assistit per personal voluntari de l’associació AFANOC, entitat que ofereix atenció psicosocial integral als infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. L’espai serà un racó de lectura inspirat en un jardí, una proposta ideada per les Biblioteques de Girona.
A més, els infants neurodivergents tindran un passi especial per evitar cues als inflables i cada tarda, de 15 a 16 h, no hi haurà música en tot el recinte per tal que els infants amb necessitats especials puguin gaudir de totes les activitats sense soroll.
Per altra banda, hi haurà espais amb jocs, punts per pintar i dibuixar i una zona reservada per al Festival Ludivers amb el Joc Gegant de la Mosca i el Joc Gegant de Memòria. A fora del recinte també passaran coses. Dilluns hi haurà el cos dels Mossos d’Esquadra amb les seves motos de trànsit. Dimarts, el cos de Bombers exposaran un camió antic i un de nou. I, dimecres, el cos dels Agents Rurals portarà els seus vehicles i realitzaran el taller “Petjada de fang”. Aquest dia també hi haurà el voluntariat de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona. L’objectiu d’aquesta proposta és donar a conèixer les seves tasques als nens i nenes.
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
- Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella