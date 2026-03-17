Girona impulsa una campanya per fomentar l’ús del català als bars i restaurants
S’han creat estovalles individuals amb jocs lingüístics perquè la clientela pugui jugar amb la llengua mentre fan un mos o prenen alguna cosa
L’Ajuntament de Girona posarà en marxa aquest cap de setmana una nova campanya de foment de l’ús social del català adreçada al sector de la restauració de la ciutat. Amb els lemes “Portem la llengua a fer un mos” i “Portem la llengua a fer el toc”, la iniciativa vol reforçar el català com a llengua habitual en l’atenció al públic i en les converses quotidianes a bars i restaurants.
“Els bars i restaurants són espais quotidians de trobada i de conversa, i per això també són un lloc clau per fer créixer l’ús social del català. Volem que parlar en català quan demanem un cafè, fem el vermut o compartim taula sigui el més natural del món. Agraïm la implicació dels establiments i de l’Associació d’Hostaleria de Girona, perquè el català és una llengua viva que es reforça precisament en aquests moments de relació i convivència”, ha subratllat la tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana i de Servei a les Persones, Núria Riquelme Zurita.
La iniciativa compta amb el suport de l’Associació d’Hostaleria de Girona i convida tant professionals del sector com clients i clientes a incorporar el català amb naturalitat en situacions habituals com demanar un cafè, fer el vermut, dinar o sopar. L’objectiu és recordar que el català també és present en els moments d’oci i de socialització, i que mantenir-lo en les interaccions quotidianes contribueix a reforçar-ne l’ús social.
La campanya es desplegarà amb materials que es distribuiran als establiments de restauració de la ciutat. En aquest sentit, s’han creat estovalles individuals amb jocs lingüístics perquè la clientela pugui jugar amb la llengua mentre fan un mos o prenen alguna cosa. Hi ha dues versions diferents d’aquestes estovalles: una amb uns mots encreuats relacionats amb el món de la restauració, i una altra amb un joc de conversa amb propostes pensades per generar diàleg en català entre les persones que comparteixen taula. A més, també s’ha editat un díptic que recull tots dos jocs, de manera que es puguin utilitzar en bars i cafeteries, i també fora dels establiments.
Aquesta iniciativa forma part de la campanya “Portem la llengua”. Amb aquesta nova acció centrada en la restauració, l’Ajuntament de Girona continua treballant per reforçar la presència del català en sectors clau de la vida social i econòmica de Girona.
