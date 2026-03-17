Girona reubica esdeveniments que s'han fet habitualment al parc de la Devesa
L'Ajuntament va anunciar fa uns mesos que estudiava la mesura per preservar l'espai
La fira del formatge artesà i el Concurs Mundial del Xuixo, que s'havien celebrat en anys anteriors en aquest espai, han canviat d'ubicació
En el ple de desembre de l'any passat, el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, va anunciar que l'Ajuntament de Girona estudiava "recol·locar" fires o altres activitats que es fan habitualment a la Devesa per preservar el parc i els arbres. Tot això, arran de la caiguda de diferents exemplars (l'any passat en van caure tres). De moment, dos actes que en els últims anys s'han celebrat a aquest indret de la ciutat han canviat d'ubicació, malgrat que tot apunta que no es deu únicament al fet d'evitar la compactació del sol, una de les hipòtesis per les quals cauen arbres, sinó també a altres factors.
Aquest passat cap de setmana Girona del formatge artesà i català, Formatgem. En els últims anys, l'esdeveniment s'havia celebrat al passeig de la Devesa. El 2024 el 2 i 3 de març, i el 2025 el 15 i 16 de març. Aquest any, ha canviat d'ubicació i s'ha dut a terme al Palau de Fires. Com a rerefons, però, cal destacar que es va decidir fer en un lloc tancat per les condicions meteorològiques adverses. La raó és que dissabte va ploure en alguns moments del dia i diumenge es va produir l'episodi de vent.
Per altra banda, aquest dissabte (21 de març) se celebrarà la sisena edició del Concurs Mundial del Xuixo. El 2025 la ciutat va acollir la cinquena edició del certamen que va coronar la pastisseria Trias de Santa Coloma de Farners i ho va fer a La Rosaleda. Aquest any, l'acte canvia d'ubicació i es farà a la plaça Salvador Espriu. Més enllà d'evitar fer esdeveniments a la Devesa, tot apunta que es volen crear també sinergies amb el Mercat del Lleó, tal com es va fer amb l'escudellada popular a principis de febrer.
Altres activitats
Al llarg de l'any, el passeig de la Devesa, l'espai de darrere la Rosaleda o altres indrets del parc acullen altres activitats. Per exemple, el mercat de marxants que es va cada dimarts i dissabte. Fa poc, l'Ajuntament va aprovar una prova pilot per traslladar tot mercat dels dimarts a la zona asfaltada que segueix el riu Ter. Dels altres esdeveniments que es fan un cop l'any només el Festival Ludivers ha anunciat les dates i la ubicació. En una publicació a les xarxes socials de fa una setmana l'organització tornava a detallar (ja ho havia fet prèviament) que el festival es faria entre el 22 i 24 de maig als jardins de la Devesa. En els anys anteriors, l'activitat ja s'havia fet en aquest espai.
Mentrestant, Festival de la birra artesana, Birra a Mà, no ha anunciat dates ni ubicació, tot i que en els últims anys s'ha fet a principis de juny al passeig de la Devesa. Sí que abans de la pandèmia i el 2022 l'esdeveniment es va celebrar a l'esplanada de la Copa. També se sol fer al passeig de la Devesa el Tocs de Vi de l'Empordà, que habitualment se celebra durant un cap de setmana de juny, tot i que, per ara, no ha anunciat dates ni ubicació. Tampoc ho ha fet el Girobeer, que ja fa uns anys que se celebra al passeig de la Devesa i l'any passat es va fer entre el 3 i 13 de juliol, ampliant les dates.
