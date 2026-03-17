L'incendi en l'habitació d'un pis de Salt omple l’habitatge de fum i en desallotja els veïns
La majoria de veïns han sortit del bloc i no s'han hagut de lamentar ferits
L’incendi en un pis de Salt ha obligat a mobilitzar els serveis d’emergències la matinada d’aquest dimarts.
Els Bombers hi han destinat cinc dotacions. Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Salt, el SEM i els Mossos d’Esquadra.
El pis afectat es troba al carrer d’Àngel Guimerà, en un bloc de vuit plantes. L’habitatge sinistrat és l’àtic i, segons han informat els Bombers, quan han arribat la majoria de veïns ja havien sortit de l’edifici, tot i que alguns s’han mantingut confinats a casa seva.
Tot ple de fum
A l’interior del pis, l’incendi ha cremat completament una habitació i el fum generat per les flames ha afectat tot l’habitatge. Per aquest motiu, els inquilins no hi han pogut passar la nit i, segons els Bombers, s’han allotjat a casa d’uns familiars. S'investiguen les causes de l'incendi.
Un cop extingit el foc, els Bombers han iniciat les tasques de ventilació del pis i de l’escala. També han hagut de ventilar el pis del costat, ja que el fum hi havia entrat per una finestra.
Els efectius del SEM han atès dues persones del pis veí, tot i que no han resultat ferides, segons han informat els Bombers.
