Les tres estacions de Girocleta a Salt seran a l’Estació Jove, al parc de la Massana i al Mercat
El plenari municipal aprova definitivament la implantació del servei públic de lloguer de bicicletes amb la voluntat que es posi en marxa aquest 2026
Salt ja ha escollit els espais on s'ubicaran les tres estacions de Girocleta, que estan previstes que es posin en marxa aquest 2026. Les parades se situaran a tocar de l’Estació Jove, al parc de la Massana i al Mercat Municipal cobert després que els serveis tècnics municipals i tècnics de la Gircoleta hagin visitat recentment el punts i els hagin definit. S'ha de tenir en compte que, ara, l'estació més pròxima al municipi està ubicada a l'avinguda Alfons Moré, encara en el terme municipal de Girona. Per això, la decisió ha estat ubicar les tres estacions a Salt al llarg del passeig dels Països Catalans o en llocs molt pròxims.
En tots els casos, s’ha analitzat l’operativa que precisa l’empresa per garantir que sempre hi hagi bicicletes, ja sigui aportant-ne en moments concrets o retirar-ne en altres franges horàries. Per aquest motiu, la parada de l’Estació Jove està previst que s’ubiqui a tocar del carrer Cervantes amb el vial d’accés als aparcaments del sector. Una ubicació que permet donar servei a l’equipament juvenil, però també a pocs minuts de l’Ajuntament o la Coma Cros, per exemple.
La segona de les estacions de la Girocleta a Salt s’ubicaria a un dels accessos al parc de la Massana, a tocar de la plaça 3 de Març i el carrer Roca del Pech. Aquest punt permet donar servei al barri de la Massana, però al mateix temps al sector Centre només travessant el passeig Països Catalans. La tercera de les parades de la Girocleta està previst que se situï al sector del Mercat municipal cobert. En aquest cas, l’estació s’ubicaria entre els carrers Greco i Esteve Vila, aprofitant un dels espais nous que ha permès generar l’obra del corredor de bus ràpid entre Girona i Salt.
La previsió és que cadascuna de les estacions de Girocleta a Salt disposi de 25 aparcaments per a les bicicletes del servei públic de lloguer de bicicletes. L’acord entre les diverses administracions preveu que el servei de la Girocleta es pugui posar en marxa a final d’any 2026 i ampliï per primer cop el servei més enllà de la ciutat de Girona.
"Potenciar el transport sostenible"
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha anunciat aquest matí les ubicacions previstes en una entrevista que ha realitzat a Ràdio Salt, dins del programa ‘L’Alcaldessa en Línia’. En aquest sentit, l’alcaldessa ha remarcat que “és molt important fer arribar aquest servei al municipi i continuar potenciant el transport sostenible a tota l’àrea metropolitana. Salt ha de seguir avançant cap a una mobilitat més saludable i eficient, i la Girocleta és una eina clau per aconseguir-ho”.
Just el ple ordinari de març que es va celebrar ahir a l’Ajuntament de Salt va aprovar definitivament la implantació del servei públic de lloguer de bicicletes. Un pas administratiu més per fer realitat l’arribada de la Girocleta a Salt, gràcies a l’acord amb l’Ajuntament de Girona perquè el model implantat a la capital pugui per primer cop sortir del terme municipal i arribi fins a Salt.
La regidora de Mobilitat, Judit Dalmau, ha destacat que “l’arribada de la Girocleta és un pas més després del BRCAT, i s’alinea amb el nou projecte municipal de carrils bici que ja tenim previst desplegar aquest any. Quan tot estigui completat, Salt disposarà d’una xarxa ciclable molt més connectada i funcional”.
Un acord entre l’Ajuntament de Salt i el departament de Territori permetrà que sigui el govern català qui financi la construcció de les tres estacions noves al municipi de Salt i l’experiència serveixi com a prova pilot perquè la Girocleta arribi, posteriorment a altres municipis de l’àrea metropolitana.
