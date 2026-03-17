Paneque demana a Salellas que no faci "politiqueria" amb un àmbit tan sensible com Protecció Civil

La portaveu defensa que davant les ventades es prenen les decisions amb "criteris tècnics i no polítics"

Girona xifra en una setantena els arbres caiguts per les ventades

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa / Sara Soteras (ACN)

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha demanat a l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que no faci "politiqueria" amb un àmbit tan sensible com Protecció Civil. D'aquesta manera ha respost el malestar expressat per Salellas amb el Govern per les ventades de diumenge passat. L'alcalde ha lamentat que fa unes setmanes hi va haver un "tancament absolut" amb una "previsió similar" i, en canvi, diumenge ningú els hi havia dit "absolutament res". Paneque li ha replicat que les decisions sempre es prenen per "criteris tècnics" i que no les pren la consellera d'Interior. "Fer política de l'àmbit de Protecció Civil quan està molt vinculat a criteris tècnics no és un bon camí", ha insistit.

