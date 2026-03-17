El PSC reclama que l’Ajuntament assumeixi un paper actiu en seguretat davant l’augment dels robatoris violents a Girona
Els socialistes alerten que la ciutat es troba entre els municipis amb més incidència de l’Estat i denuncien la manca de planificació, d’efectius i d’inversió del govern municipal
El grup municipal del PSC a Girona ha reclamat que l’Ajuntament de Girona assumeixi un paper actiu en la política de seguretat de la ciutat davant les dades publicades recentment pel Ministeri de l’Interior, que situen Girona entre els municipis de més de 20.000 habitants amb una de les taxes més elevades de robatoris amb violència de tot l’Estat. En concret, és el 23è del llistat, registrant 274 robatoris amb violència l’any 2025, amb una taxa de 252,1 casos per cada 100.000 habitants, molt per sobre de la mitjana espanyola. Cal remarcar que, segons les dades, els robatoris amb violència han baixat un 25,5% si es comparen amb les xifres de 2024, quan se'n van registrar 368.
En tot cas, els socialistes creuen que les xifres posen de manifest "la necessitat d’un canvi d’enfocament en la política de seguretat municipal, que passi per més lideratge institucional, més coordinació policial i més planificació preventiva". El regidor del PSC-Girona pel Canvi Josep Palouzié, que va ser cap de la Policia Municipal de Girona durant vint anys, ha advertit que la seguretat "no es pot delegar ni gestionar només des de fora de l’Ajuntament". "Derivar tot el tema de seguretat a la Policia de la Generalitat com fa l’alcalde és una irresponsabilitat", ha apuntat, afegint que "la seguretat és una responsabilitat compartida i l’Ajuntament hi ha de jugar un paper actiu".
En aquest sentit, el PSC ha defensat reforçar el treball conjunt entre la Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra, així com la coordinació amb altres serveis municipals. Segons Palouzié, la seguretat "també depèn de la capacitat d’anticipar situacions de risc i gestionar-les amb una mirada transversal", ha remarcat. També ha dit que "amb més coordinació amb serveis socials també es podria millorar la gestió de moltes situacions de vulnerabilitat i evitar que alguns conflictes acabin derivant en problemes més greus". Els socialistes recorden que aquesta visió preventiva és clau per garantir convivència i seguretat a tots els barris de la ciutat.
Falta d’efectius
El PSC ha alertat també que la manca d’efectius a la Policia Municipal continua sent un dels "principals problemes estructurals" del servei. "Hi ha una manca general d’efectius de policia a Girona" ha assenyalat Palouzié, que també ha advertit que la "situació és especialment complicada durant el torn de nit, quan els recursos disponibles són més limitats". Segons el regidor, amb les plantilles actuals és "molt difícil desplegar una policia preventiva i de proximitat, i sovint només es pot actuar reactivament, quan el problema ja s’ha produït".
El grup socialista també ha criticat que els pressupostos municipals aprovats recentment continuen "sense prioritzar la seguretat, ni pel que fa a l’increment de plantilla ni a la inversió en tecnologia i sistemes de vigilància". A més, els socialistes han recordat que Girona "continua sense disposar d’un Pla de Seguretat Urbana, una eina que hauria de permetre planificar la presència policial, analitzar riscos i coordinar els diferents actors implicats". "El que manca és una planificació estratègica i acurada de la presència policial als carrers", ha indicat Palouzié, afegint que "sense una estratègia clara, la ciutat sempre arriba tard als problemes".
El PSC–Girona pel Canvi conclou que les dades conegudes han de servir per "obrir un debat serè sobre el model de seguretat de la ciutat". "Girona necessita més agents, més tecnologia i més planificació, però sobretot necessita lideratge institucional i coordinació real entre cossos policials i serveis municipals. La seguretat no es pot improvisar" ha conclòs Palouzié.
