El PSC de Salt alerta d’un possible conflicte d’interessos en una subvenció a una entitat vinculada a un familiar de l’alcaldessa
Els socialistes qüestionen que signés el decret i Alarcón assegura que traslladarà el cas als serveis tècnics
El PSC de Salt va alertar en el ple municipal de dilluns d’un possible conflicte d’interessos en la concessió d’una subvenció nominativa d’uns 2.000 euros a l’entitat Kinbedeball. Els socialistes van assenyalar que l’associació està vinculada a un familiar directe de l’alcaldessa, Cristina Alarcón, i, segons ha pogut saber aquest diari, el president de l’entitat és el seu marit.
Durant el debat, el portaveu del PSC, Joan Martín, va mostrar la seva sorpresa per la manera com s’havia tramitat la subvenció i va advertir que la situació és “com a mínim preocupant des del punt de vista de l’ètica pública i del bon govern”. En aquest sentit, va recordar que el Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Salt estableix que els càrrecs electes han d’evitar qualsevol situació en què els interessos personals o familiars puguin entrar en conflicte amb les seves responsabilitats públiques.
Martín va qüestionar que l’alcaldessa signés el decret de concessió de la subvenció i no s’abstingués, i va demanar explicacions sobre aquest punt. “Quan li posen a signar un decret d’aquestes característiques, és legítim preguntar-se com és possible que l’alcaldessa no es plantegi en cap moment la incompatibilitat ètica de la decisió”, va afirmar. El portaveu socialista també va considerar que, en una situació com aquesta, la signatura hauria d’haver recaigut en un altre responsable municipal per evitar qualsevol dubte.
En la seva intervenció, Martín va insistir que es tracta d’“un conflicte d’interessos de manual” i va lamentar que ningú dins de l’equip de govern hagués advertit de la situació. Segons va exposar, el mateix codi ètic fixa com a principis bàsics de l’actuació pública la imparcialitat, la independència i l’objectivitat en la presa de decisions, i obliga a vetllar perquè els interessos personals no interfereixin en l’acció política.
Traslladarà el cas als serveis tècnics municipals
Per la seva banda, l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, va assegurar durant el ple que ja no forma part de l’entitat des que va assumir responsabilitats polítiques. “Fa molt de temps que no formo part de l’associació”, va afirmar, tot explicant que havia deixat de ser-ne vocal en el moment d’accedir al càrrec. Alarcón també va defensar que, com a alcaldessa, signa els decrets que es tramiten a l’Ajuntament. Tot i això, va indicar que traslladarà el cas als serveis tècnics municipals per revisar si el procediment s’ha seguit correctament i es va comprometre a fer arribar la resposta al grup socialista quan en disposi.
Premi Tres de Març
L’entitat Kinbedeball, fundada l’any 1997, es dedica a la difusió dels balls tradicionals i ha participat habitualment en activitats festives del municipi de Salt. L’associació, que compta amb més de 200 socis, va rebre el Premi Tres de Març l’any 2015 en reconeixement a la seva trajectòria i implicació en la vida cultural local.
