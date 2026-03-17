La Punxa: un patrimoni a Girona per "reivindicar" i "obrir a la ciutat"
El CATGI ha restaurat la coberta de la Caseta de la Punxa i ha netejat els grafitis, coincidint amb la restauració de la façana i el taulat de l'edifici principal
El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona (CATGI) ha inaugurat aquest dimarts a la tarda la Caseta de la Punxa, ubicada al carrer de Santa Eugènia i just al costat de l'emblemàtic edifici que, popularment, rep el nom de la Punxa pel seu element més característic (el nom original és Casa Teixidor). L'objectiu de tot plegat és fer valdre aquest patrimoni de la ciutat que s'ha rehabilitat perquè es pugui donar a conèixer a la ciutat.
Entre d'altres, s'ha restaurat la coberta d'aquest edifici annex, que en els seus orígens era un espai pel guarda de l'edifici, i se li ha fet un rentat de cara, netejant tots els grafitis que s'hi havien fet. Les obres han coincidit en el temps amb la restauració de la façana de l'edifici principal i el canvi de peces del taulat, els que donen forma a la mítica punxa amb tonalitat verda, que estava en mal estat. Fins fa poc, hi havia una bastida que ja ha estat retirada. Les tasques per rehabilitar la caseta i l'edifici obra de l'arquitecte Rafeal Masó durant la dècada de 1920 les ha realitzat el mateix CATGI.
Per donar a conèixer aquest edifici a la ciutadania, les finestres de la caseta s'obriran i es projectarà un vídeo que explicarà la història de l'edifici. Ara per ara, només es projectarà a una de les dues finestres, però la idea és que, més endavant, es faci a les dues. Es vol aprofitar el semàfor que hi ha just al davant i que està molt temps en vermell perquè la gent es fixi en el vídeo explicatiu que, a més, inclou un avatar en forma de l'edifici que va explicant diferents aspectes.
En paral·lel, en el pati exterior de l'edifici, i que està obert a la ciutadania, s'ha creat una exposició que explica la història de l'immoble. Entre d'altres, es detalla com s'acaba la construcció de l'immoble el 1922, com el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona el van defensar durant els anys setanta després de l'enderroc dels xalets Masó o que, ara, és la seu del mateix col·legi. De fet, un pare i un fill han entrat encuriosits aquest dimarts a la tarda, coincidint amb la presentació, per demanar si l'espai estaria obert permanentment.
"Un projecte que semblava impossible"
Durant les intervencions, el president del CATGI, Antoni Bramon, ha remarcat que "un projecte que semblava impossible i que tenia una idea boja ha acabat sent una realitat". També ha destacat que fa uns cinquanta anys un grup "va tenir la valentia i la voluntat, en moments convulsos, de mantenir l'edifici" i, per això, ara "toca mantenir el llegat".
Per altra banda, el director de la Fundació Rafael Masó, Jordi Falgàs, ha apuntat que la rehabilitació de l'espai servirà per "reivindicar, donar a conèixer i posar a l'abast de tothom el llegat de Rafel Masó". Falgàs ha explicat el procés de creació de l'immoble i com es va allargar més de l'habitual perquè "del dibuix de 1918 no coincideix del tot amb el que es va acabant construint". Així i tot, el que va "retallar i ajustar" l'arquitecte va ser pel "benefici de l'edifici".
L'últim a intervenir ha estat l'alcalde, Lluc Salellas, que ha assenyalat que durant una part de la seva vida va viure "a tocar de La Punxa" i ha volgut posar èmfasi en el fet que "molts gironins han conformat la seva identitat passant cada dia per aquí". Tot això, perquè "la ciutat no només es conforma pel centre, sinó per altres espais que han significat moltíssim pels veïns". Ha conclòs dient que l'objectiu de l'Ajuntament és que el patrimoni de la ciutat sigui "conegut, difós i participat".
