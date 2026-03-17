El regidor de la CUP de Salt Àlex Sarrado renuncia al càrrec
El portaveu deixa l’acta per motius personals i Marta Guillaumes assumirà el relleu
Àlex Sarrado, regidor i portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Salt, va renunciar a la seva acta durant el ple municipal de dilluns. La decisió respon a motius personals, principalment vinculats a un canvi recent en la seva situació laboral.
Aquesta nova etapa professional li comporta una menor disponibilitat de temps, fet que dificulta poder assumir el càrrec amb el nivell d’exigència que considera necessari. En aquest sentit, assegura que fa aquest pas “per responsabilitat amb el projecte i amb la institució”, així com per poder dedicar més temps a l’àmbit personal.
Sarrado, que també és conseller comarcal al Gironès, havia assumit les funcions de portaveu el desembre del 2023, després que Cris Sibina li cedís aquest rol. L’exalcaldable d’Independents per Salt-CUP en les eleccions municipals del 2019 i del 2023 va acabar renunciant a l’acta en el ple d’abril del 2024, moment en què va deixar definitivament el consistori.
El relleu
El relleu de Sarrado al grup municipal l’assumirà Marta Guillaumes, exregidora de la formació, que ja compta amb experiència prèvia a l’Ajuntament de Salt. La seva incorporació, segons el grup, permetrà donar continuïtat a la tasca política i a la representació institucional de la CUP al municipi.
Des de la formació han agraït la feina feta per Sarrado durant la seva etapa com a regidor i portaveu, destacant el seu compromís amb el municipi i la seva dedicació en l’exercici de l’oposició. També han reafirmat la voluntat de continuar treballant en l’àmbit municipal amb el mateix projecte polític.
