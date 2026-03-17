S'enfronta a 12 anys de presó per violar una dona amb discapacitat a Girona

El processat nega els fets i la víctima afirma que la va atacar dins un cotxe

D'esquenes, l'acusat de violar una dona amb discapacitat a Girona. Foto del judici a l'Audiència / Marina López (ACN)

Marina López / ACN

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 12 anys de presó per violar una dona amb discapacitat a Girona la tarda del 12 de novembre del 2022. Fiscalia i acusació particular sostenen que el processat i la víctima van contactar a través d'una aplicació de cites i van quedar per conèixer-se en persona. La víctima detalla, en la declaració que han reproduït com a prova reconstituïda, que l'acusat la va recollir amb cotxe i va conduir fins a la Creueta, on la va agredir. El processat ho nega i diu que no van tenir cap contacte físic. Segons la seva versió, la víctima es va enfadar quan va descobrir que tenia parella i li va dir que es veurien "als jutjats" després de discutir per missatges i notes d'àudio.

