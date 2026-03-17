S'enfronta a 12 anys de presó per violar una dona amb discapacitat a Girona
El processat nega els fets i la víctima afirma que la va atacar dins un cotxe
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 12 anys de presó per violar una dona amb discapacitat a Girona la tarda del 12 de novembre del 2022. Fiscalia i acusació particular sostenen que el processat i la víctima van contactar a través d'una aplicació de cites i van quedar per conèixer-se en persona. La víctima detalla, en la declaració que han reproduït com a prova reconstituïda, que l'acusat la va recollir amb cotxe i va conduir fins a la Creueta, on la va agredir. El processat ho nega i diu que no van tenir cap contacte físic. Segons la seva versió, la víctima es va enfadar quan va descobrir que tenia parella i li va dir que es veurien "als jutjats" després de discutir per missatges i notes d'àudio.
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
- Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents
- Napo: «Tenia el talent i les condicions per ser professional; el cap, no»