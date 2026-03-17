Una sentència obliga la UdG a compensar 18 investigadors per una interpretació errònia del programa
La UdG haurà d'abonar als investigadors la part del sou que no havia pagat correctament
La Universitat de Girona (UdG) haurà de compensar 18 investigadors del programa María Zambrano després d'un error en el càlcul del sou, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat l'ACN. El centre va creure que l'ingrés del govern espanyol per aquest programa de captació de talent internacional incloïa el cost salarial total dels investigadors. Això vol dir que equivaldria al salari brut i la quota patrimonial. Ara, una sentència judicial apunta que calia destinar-ho només al salari i obliga la universitat a retornar la part que queda als investigadors. Fonts de la UdG asseguren que no recorreran contra la sentència i que es posaran en contacte amb els afectats per abonar-los l'import corresponent.
