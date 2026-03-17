Tres detinguts per intent d'homicidi per tancar un home dins d'un pis i calar-hi foc a Girona
L’incendi va obligar a desallotjar el bloc del barri de Sant Narcís i la víctima continua ingressada al Trueta
Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes, de 40, 46 i 47 anys, acusats d’una temptativa d’homicidi per presumptament haver tancat dilluns un home dins d’un pis del barri de Sant Narcís de Girona i, posteriorment, calar-hi foc.
La víctima va resultar ferida de poca gravetat a conseqüència de la inhalació de fum i va haver de ser rescatada pels Bombers pel balcó del domicili. Posteriorment, els sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) la van atendre i la van traslladar en ambulància a l’hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts sanitàries, l’home continua ingressat en aquest centre en estat de poca gravetat.
Les detencions es van fer al llarg de dilluns, després que la Unitat d’Investigació de la comissaria de Girona prengués declaració a diversos testimonis i busqués proves que ho confirmessin.
Queixes veïnals
Veïns del bloc afectat van explicar a Diari de Girona que el pis on es va produir el sinistre havia generat queixes en diverses ocasions. També sostenen que la persona que hi resideix presumptament es dedicaria a la venda de droga i que sovint hi havia molta gent entrant i sortin del domicili. Els veïns també asseguren que la víctima tenia previst un desnonament en els pròxims dies. Segons relaten, el pis era propietat de la seva àvia i, després de la seva mort, l’home no n’hauria assumit cap despesa. A més, afirmen que rellogava habitacions de l’habitatge.
Cal recordar que l’incendi , es va declarar la matinada de dilluns en un pis d’un edifici de cinc plantes del número 21 del carrer Santander. De manera preventiva, es van desallotjar 35 veïns del bloc i es va ordenar el confinament temporal dels habitatges situats a banda i banda de l’immoble afectat. L’avís es va rebre cap a dos quarts de quatre de la matinada i fins al lloc s’hi van desplaçar nou dotacions dels Bombers, que en arribar es van trobar el foc totalment desenvolupat.
Rescatat pel balcó
A conseqüència del fum i de la intensitat de les flames, l’home va haver de ser evacuat des del balcó del pis. Un cop controlada la situació, els residents van poder tornar als seus domicilis. En el dispositiu també hi van intervenir efectius de la Policia Municipal de Girona i dels Mossos d’Esquadra
Tot apunta que els arrestats haurien tancat l’home al pis -no es descarta que fos a dins l'habitació- arran d’un desacord vinculat a alguna activitat il·legal, que hauria derivat en una discussió i, finalment, en l’incendi.
Pel que fa als detinguts, està previst que passin a disposició judicial aquest dimecres. Els Mossos d’Esquadra han confirmat els arrests i es limiten a indicar que la investigació continua oberta.
Subscriu-te per seguir llegint
