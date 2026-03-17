Vilablareix distribuirà dispensadors de bosses de recollida de deposicions de gossos
L'Ajuntament de Vilablareix inicia una campanya per conscienciar sobre la recollida d'excrements canins
L'Ajuntament de Vilablareix ha engegat una campanya de sensibilització per aconseguir responsabilitzar els propietaris de gossos i, partir d'aquest dimecres, distribuirà a partir d'aquest dimecres dispensadors de bosses de recollida de deposicions d'aquests animals. Els propietaris els podran passar a recollir en horari d'oficina fins a exhaurir existència. En un comunicat, el consistori ha lamentat que siguin "nombrosos" els excrements de gossos que hi ha a la via pública i ha recordat que "cal preservar la qualitat dels espais i afavorir la convivència".
Per altra banda, l'Ajuntament ha recordat l'obligatorietat de censar els gossos, en un tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament. Per realitzar-lo, cal aportar el DNI del propietari, la cartilla veterinària de l’animal i abonar una taxa de 15 euros. Per a registrar l’animal al cens caní, cal que aquest prèviament estigui identificat amb un microxip.
