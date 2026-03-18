Deixen en llibertat els tres detinguts que van calar foc en un pis de Girona amb un home a dins
La causa està oberta pels delictes d'incendi i lesions
Tres detinguts per intent d'homicidi per tancar un home dins d'un pis i calar-hi foc a Girona
La plaça 2 de la secció d'instrucció dels Tribunals d'Instància de Girona ha deixat en llibertat els tres detinguts que van calar foc en un pis del barri de Sant Narcís amb un home a dins. La magistrada ha acordat que hauran de comparèixer un cop al mes als tribunals i els prohibeix la comunicació amb la víctima, així com un allunyament de 100 metres. La causa està oberta pels delictes d'incendi i lesions. Els fets van passar la matinada d'aquest dilluns quan tres homes de 40, 46 i 47 anys van calar foc a l'habitatge amb la víctima dins.
La policia va detenir dos dels homes en el mateix lloc dels fets i el tercer el van enxampar el mateix dia a la tarda. La víctima d'uns 50 anys va resultar ferida lleu i va ser traslladada a l'hospital Trueta de Girona.
