Deixen en llibertat els tres detinguts que van calar foc en un pis de Girona amb un home a dins

La causa està oberta pels delictes d'incendi i lesions

Les imatges del pis incendiat en un bloc del barri de Sant Narcís

Les imatges del pis incendiat en un bloc del barri de Sant Narcís

Veure Galeria

Les imatges del pis incendiat en un bloc del barri de Sant Narcís / Marc Martí

ACN

ACN

Girona

La plaça 2 de la secció d'instrucció dels Tribunals d'Instància de Girona ha deixat en llibertat els tres detinguts que van calar foc en un pis del barri de Sant Narcís amb un home a dins. La magistrada ha acordat que hauran de comparèixer un cop al mes als tribunals i els prohibeix la comunicació amb la víctima, així com un allunyament de 100 metres. La causa està oberta pels delictes d'incendi i lesions. Els fets van passar la matinada d'aquest dilluns quan tres homes de 40, 46 i 47 anys van calar foc a l'habitatge amb la víctima dins.

La policia va detenir dos dels homes en el mateix lloc dels fets i el tercer el van enxampar el mateix dia a la tarda. La víctima d'uns 50 anys va resultar ferida lleu i va ser traslladada a l'hospital Trueta de Girona.

