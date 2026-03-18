Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
La Policia Municipal s'encarrega de la investigació i apunta a un fet accidental
Una dona de 61 anys ha resultat ferida molt greu després de ser atropellada aquest dimarts a la ciutat de Girona. Actualment, està ingressada a l’hospital Josep Trueta de Girona i, segons han indicat des del centre sanitari, el seu estat és estable dins la gravetat.
L’accident s’ha produït cap a dos quarts d’onze del matí, quan un cotxe ha envestit la vianant mentre travessava el carrer de Sant Isidre, a l’altura del número 46, al barri del Pla de Palau - Sant Pau.
Arran del succés, s’han activat efectius de la Policia Municipal de Girona i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La dona ha quedat estesa a terra i ha estat atesa in situ pels sanitaris, que posteriorment l’han traslladada ferida molt greu fins al centre hospitalari, on continua ingressada.
La Policia Municipal de Girona s’ha fet càrrec de l’atestat i, segons les primeres informacions, tot apunta que es tracta d’un fet accidental. Pel que sembla, el conductor hauria girat cap al carrer i no hauria vist la dona per falta de visibilitat a causa de l’edifici de la cantonada. Els agents també li han practicat la prova d’alcoholèmia, amb resultat negatiu.
