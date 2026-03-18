Endesa reforma la xarxa elèctrica de Torre Gironella de Girona per reforçar el servei
Els treballs han suposat una inversió de 165.000 euros i han permès ampliar la potència
Endesa ha reformat la xarxa elèctrica del barri de Torre Gironella de Girona per millorar el servei. L'actuació, que ha comptat amb una inversió de 165.000 euros, ha permès substituir l'antic punt de transformació aeri i els pòrtics de formigó que el subjectaven per una nova infraestructura "amb les últimes prestacions". A més, se n'ha ampliat la potència i s'ha eliminat l'impacte visual de la xarxa a la zona.
El nou centre de transformació té una potència superior (s’ha passat dels 250 KVAs als 400 KVAs), i s’ha instal·lat a un extrem del parc on abans hi havia un punt de transformació aeri subjectat per un pòrtic amb pals de formigó, que s’ha desballestat completament. L'equipament s'ha dotat amb sistemes de telecomandament per controlar i maniobrar a distància. Això permet que el temps de resposta sigui més ràpid en cas d’una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l’avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal. Segons la companyia, l'automatització permet reduir fins a un 20% el temps d’afectació als clients, tant particulars com empreses.
A més, compta amb uns elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants i que redueix la necessitat de manteniment. L’aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.
Els treballs també han permès canviar la tensió d’un sector del barri per tal que la xarxa estigui a partir d’ara més esponjada i permeti no només atendre el seu creixement sinó per donar resposta a nous subministraments que hi pugui haver en un futur, així com també assumir eventuals puntes de consum tant a l’estiu com a l’hivern.
Finalment, s'ha instal·lat una nova torre metàl·lica de mitjana tensió, amb aïllament polimèric, fabricat a partir d’un compost a base de fibra de vidre i silicona i que aporten significatius avantatges respecte dels anteriors. En concret, tenen un pes més lleuger i major resistència a les inclemències meteorològiques com la calamarsa, les pedregades, o les descàrregues de llamps; o el vandalisme, com els trets dels caçadors. Igualment, s’han folrat els cables de la línia amb un material aïllant per tal de reduir el risc elèctric de l’avifauna.
Els treballs s’emmarquen dins del Pla d’Inversió d’Endesa a Girona destinat a mesures de renovació, automatització, ampliació i millora de les xarxes de distribució elèctrica, amb l’objectiu de reforçar el servei, incrementar-ne la qualitat i afavorir la integració progressiva de les energies renovables a les xarxes de distribució.
