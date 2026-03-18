Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge
L'Ajuntament creu que "el Govern no ha previst bé" la situació en aquesta ocasió, tal com va passar el 12 de febrer, però "al revés"
L'Ajuntament de Girona dubta que diumenge la ciutat i la comarca del Gironès estigués en alerta de perill 2 de 6 per l'episodi de vent, tal com va indicar la Generalitat. Fonts municipals han explicat que des de l'abril 2023 fins ara s'han registrat vint-i-quatre avisos per risc per vent (d'1, 2 o 3 de 6), però "en cap d'ells els efectes han estat equiparables" als que es van produir el passat diumenge.
A causa del fort vent, la Policia Municipal va fer 188 actuacions. Entre d'altres per obstacles a la via pública o danys a vehicles. També la caiguda d'una setantena d'arbres i un centenar de branques, a part d'una vintena d'afectacions en cornises dels edificis, i fonts policials van assegurar que "des de la nevada de 2010 no havien caigut tants arbres". Tot això, "fa pensar que el Govern no ha previst bé" la situació en aquesta ocasió, comenten des del consistori.
Ho equiparen amb el que va passar el 12 de febrer, però "al revés". En aquella ocasió, l'alerta per vent era de 3 de 6 i la Generalitat va enviar l'avís a la ciutadania gironina, mentre que el passat diumenge no la va enviar. L'Ajuntament entén que "els avisos previs són aproximacions i que més val prevenir", però també ha explicat que en el mateix dia de l'episodi de vent, si es veu que "les conseqüències són molt més fortes" caldria que "el Govern modifiqui les seves mesures".
Les dades
Des de l'abril de 2023 fins ara Girona i la comarca han estat 24 cops en alerta per risc de vent segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Catorze d'aquestes alertes han estat amb risc 1 de 6, set amb risc 2 de 6 (com el passat diumenge) i tres amb 3 de 6. L'últim cop amb un risc tan elevat va ser el passat 12 de febrer quan, finalment, el vent no va bufar amb tanta intensitat.
Per exemple, el 14 de febrer també hi havia risc 2 de 6 a la ciutat, i no es van registrar incidències tan destacables. El 23 de desembre de l'any passat el risc també era de 2 de 6 i, aquell dia, va caure un plàtan al davant de l'edifici de la Rosaleda, al parc de la Devesa. Era el tercer arbre que queia el 2025 en aquest espai, per la qual cosa tot apunta que hi podria haver altres factors més enllà del vent. Les altres dues vegades que s'havia estat en risc 3 de 6 va ser el 2 i el 4 de novembre, durant les Fires, i no es van registrar accidents destacables.
Segons van explicar fonts de la Generalitat a Diari de Girona, el passat diumenge les ratxes de vent van arribar a 68 quilòmetres per hora a Girona segons dades del Meteocat. També que només es va enviar l'alerta als mòbils de les comarques que tenien 5 o 6 de 6. A part, van destacar "la decisió de l'alcalde de suspendre activitats" perquè és un "bon exemple de per què es volen potenciar els plans municipals (DUPROCIM) i la PC local en general", tot i que també van remarcar que tot i "no superar el llindar previst", l'Ajuntament "pot detectar alguna situació de forma local destacable, i valorar la necessitat d'altres mesures".
