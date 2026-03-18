Girona estrena l’aplicació mòbil per descobrir les Hortes de Santa Eugènia de manera interactiva

L’eina ofereix rutes personalitzades, recreacions en 3D i continguts accessibles en quatre idiomes

La façana de l'Ajuntament de Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha estrenat una aplicació mòbil per descobrir les Hortes de Santa Eugènia de manera interactiva. La nova eina, batejada amb el nom de Menja’t Girona, ja es pot descarregar tant a Play Store com a l’App Store i vol difondre la riquesa natural, històrica i cultural d’aquest espai singular de la ciutat a través de tecnologies com la realitat augmentada i les experiències en 360 graus.

Cartell promocional de l’app Menja’t Girona, que permet descobrir les Hortes de Santa Eugènia amb rutes interactives i realitat augmentada. / Ajuntament de Girona

L’aplicació permet consultar i personalitzar itineraris per recórrer alguns dels punts més emblemàtics de les Hortes, alhora que ofereix la possibilitat de reviure l’evolució històrica d’aquest entorn. Entre altres funcionalitats, les persones usuàries poden veure com era antigament la séquia Monar, la xarxa de recs, els cultius tradicionals o les casetes de les hortes.

“Un espai clau de la nostra identitat”

Segons ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, amb aquesta proposta l’Ajuntament vol apropar el patrimoni de la ciutat a la ciutadania amb “eines innovadores i accessibles”. Geis ha remarcat que les Hortes de Santa Eugènia són “un espai clau de la nostra identitat” i ha defensat que la nova aplicació contribueix a posar-les en valor i projectar-les. L’eina recrea elements naturals en tres dimensions i reconstrueix fins a 16 entorns interactius, històrics i naturals de Santa Eugènia. A més, aprofita les funcionalitats dels telèfons actuals per oferir geolocalització del patrimoni, personalització de rutes, captura d’imatges i opcions per compartir l’experiència. Tot plegat busca generar una visita híbrida entre la interpretació real i la digital de l’espai.

L’Ajuntament sosté que l’aplicació també vol reforçar la vessant educativa i de sensibilització, amb continguts sobre agricultura tradicional, història local i biodiversitat. En aquesta línia, la plataforma inclou audiodescripció, informació detallada sobre les rutes, recursos temàtics vinculats a les Hortes i enllaços amb notícies i activitats relacionades amb la ciutat. La nova app està disponible en quatre idiomes —català, castellà, anglès i francès— i s’adreça a públics diversos, com escoles, famílies o visitants amb interès per la natura. També s’ha dissenyat amb criteris d’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual i amb dificultats de manipulació.

Amb aquesta iniciativa, el consistori també vol reforçar l’atractiu turístic de Girona fora de temporada, crear nous punts d’interès i posar en valor tant el patrimoni natural com els productes locals. El projecte forma part de Menja’t Girona i s’ha adjudicat per 149.289,50 euros amb IVA inclòs. D’aquest import, 71.437,62 euros corresponen a la prestació de l’entorn immersiu de l’aplicació i 77.851,88 euros a la part de realitat augmentada i immersiva.

