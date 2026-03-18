Girona repara les pilones retràctils de l’accés a la plaça de la Independència
Els treballs obligaran a tallar des d’aquest dimecres i fins dissabte l’entrada de vehicles des de Ramon Folc, de manera que l’accés s’haurà de fer pel passeig de José Canalejas
L’Ajuntament de Girona repararà aquesta setmana les pilones retràctils situades a l’accés a la plaça de la Independència des de l’avinguda de Ramon Folc. Els treballs comportaran canvis en la circulació entre aquest dimecres i dissabte.
En concret, durant aquests dies es tallarà l’entrada de vehicles a la plaça per aquest punt. Per accedir-hi, caldrà fer-ho des del passeig de José Canalejas, on s’invertirà provisionalment el sentit de la circulació. La mesura s’aplicarà mentre durin les tasques de reparació d’aquest sistema retràctil situat en un dels accessos a la plaça de la Independència.
