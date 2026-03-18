Isabel López i Marc Riera, guanyadors de la primera edició dels premis Mmm’agrada
L'Ajuntament de Girona posa en valor que el cicle 'Mmm’agrada molt la música Girona' és "una proposta cultural i socialment transformadora que situa la inclusió al centre de la vida cultural de la ciutat"
L’exdirectora del Centre Cívic Ter, Isabel López, i l’impulsor del voluntariat de la Fundació Mapfre al cicle Mmm’agrada molt la música Girona, Marc Riera, són els guanyadors de la primera edició dels premis Mmm’agrada. Els noms dels guardonats es van donar a conèixer dissabte passat en el darrer concert del cicle, que organitzen l’Ajuntament de Girona i l’associació MMM'agrada.
Concretament, López va rebre el premi 'Acompanyament' per haver acollit l’associació durant els seus inicis i haver-la acompanyat "magistralment" en tots els seus projectes; mentre que Riera va obtenir el premi 'Inclusió' per aportar una presència "amable i sòlida" com a "facilitador de relacions horitzontals, respectuoses i enriquidores" i, a més, liderar un equip de voluntaris que participa en les dinàmiques inclusives i realitza tasques de suport en l'organització.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones i de Llengua Catalana, Núria Riquelme, assenyala que "la música és un llenguatge universal, però massa sovint no tothom hi pot accedir en igualtat de condicions", pel que subratlla que "projectes com aquest trenquen barreres i garanteixen que la cultura sigui realment un dret per a tothom".
Per la seva banda, la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, posa en valor que el cicle Mmm’agrada molt la música Girona és "una proposta cultural i socialment transformadora que situa la inclusió al centre de la vida cultural de Girona" i destaca que "iniciatives com aquesta ens ajuden a construir una Girona més inclusiva, comunitària i cuidadora, on la cultura és també una eina de participació i cohesió social”.
Protagonisme als valors de territori
Els premis Mmm’agrada han nascut des de l’experiència i l’expertesa de l’associació MMM’agrada amb la voluntat de reconèixer persones que han posat en pràctica "de manera exemplar" el rol de l’acompanyament socioeducatiu i la participació. En aquest sentit, la iniciativa sociocultural busca donar protagonisme als valors de territori, creació, professionalització, diversitat, inclusió, participació i transformació. Per aquest motiu, rep el suport i la participació d’entitats com Multicapacitats, Mifas, Ictus Girona, El Rusc i Oxalis, entre d’altres. El cicle també compta amb el suport de la Fundació Mapfre i el seu equip de voluntariat.
El cicle Mmm’agrada molt la música Girona és un projecte sorgit de l’esforç de dinamització cultural que fa anys que duu a terme l’Ajuntament de Girona a través del Centre Cívic Ter. L’esdeveniment es manifesta com un entorn adaptat que busca l’accessibilitat universal, la inclusió i la participació, i que porta la creació i el talent territori gironí als barris. Es caracteritza per ser un espai preparat per acollir la diversitat, especialment persones amb discapacitat, tant si està diagnosticada com si no.
Al llarg de les sis edicions del cicle, han passat per l’escenari del Mmm’agrada artistes vinculats al territori gironí com Tona Gafarot, Salva Gallego, Fina, Ojos Pardos, Glòria Vila, Abril Gabriele, Al Aire, Genni Knows i Rooms, entre d’altres. També han actuat amb micro obert diversos artistes amateurs i emergents. A més, des de fa dues temporades, el cicle va iniciar produccions pròpies amb un projecte a llarg termini compartit entre el grup de música inclusiva Companyia La Diversa i la companyia de dansa inclusiva La Mujer del Carnicero.
